Пьяный отец насмерть забил новорожденного ребенка и оставил на холоде

В Туринске 23-летний пьяный мужчина избил своего двухмесячного ребенка, после чего оставил в одном памперсе у открытого окна. Ребенок скончался от черепно-мозговой травмы в тот же день. Отцу предъявлено обвинение по статье «убийство малолетнего», ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Инцидент произошел в Туринске 5 апреля. Мать младенца на некоторое время ушла к подруге за предметами детской гигиены, оставив ребенка с отцом. 23-летний мужчина был пьян. Младенец заплакал, мужчина не смог его успокоить и от злости несколько раз ударил малыша по голове. После этого отец оставил ребенка в нежилой комнате с открытыми окнами, мальчик был в одном памперсе. Сам мужчина продолжил пить на кухне. Когда мама вернулась домой, она заметила, что сын ведет себя необычно: не плачет, тяжело дышит и хрипит. Она заметила, что и отец ребенка ведет себя странно, и решила уйти с младенцем ночевать к сестре.

«Уже когда женщина вместе с ребёнком находилась у сестры, состояние здоровья мальчика ухудшилось, в связи с чем для него была вызвана скорая помощь. Прибывшими медиками малолетний был госпитализирован в больницу, однако спасти его жизнь не удалось. Он скончался от причиненной ему обвиняемым черепно-мозговой травмы», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, информация о госпитализации грудничка в реанимацию Туринской больницы поступила 5 апреля в 23:25. А 6 апреля в 00:05 мальчик, которому 16 апреля исполнилось бы 3 месяца, скончался.

«Сотрудники полиции установили, что матерью ребенка является совершеннолетняя учащаяся многопрофильного техникума. Пока мать отсутствовала, малыш находился дома с нетрезвым биологическим отцом, официально пара в браке не состоит. По возвращении в жилище мать обнаружила грудничка в нежилой комнате, окно которой было открыто, а ребенок при этом находился без одежды, в одном памперсе. При этом спутник жизни как ни в чем ни бывало продолжал злоупотреблять алкоголем на кухне. Долго рассказывать байки сыщикам подозреваемый не стал, дал признательные показания, мотивировав свой дикий поступок тем, что он не смог смириться с мыслью, что сын его не слушался и продолжал душераздирающе кричать. Полицейские задержали горе-родителя, сейчас он ожидает ареста», – отметил полковник Горелых.

23-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего», ему грозит до 20 лет лишения свободы. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Туринск, Екатеринбург, Анастасия Истомина

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