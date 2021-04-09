Мужчину, который до смерти забил 2-месячного сына, отправили под стражу

23-летнего мужчину, который в Туринске до смерти забил 2-месячного сына, районный суд отправил под арест на два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело «Убийство малолетнего», наказание предусматривает до 20 лет лишения свободы. Местные паблики пишут, что ранее мужчина уже совершал аналогичное преступление – в 2015 году он забил до смерти сына своей сожительницы.

«Сергей Давыдов взят под стражу по 5 июня включительно», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Как писал ранее «Новый День», мать ребенка 5 апреля оставила 2-месячного сына с отцом, пока сама ходила к подруге за вещами для младенца. 23-летний Давыдов выпивал. Когда ребенок начал плакать, мужчина ударил его несколько раз по голове, после чего оставил в одном памперсе в нежилой комнате с открытыми окнами. Вернувшаяся домой мать заметила, что ребенок не плачет, тяжело дышит и хрипит. Сначала она забрала ребенка и отправилась ночевать к сестре, а уже оттуда вызвала скорую помощь. Но через 40 минут в реанимации малыш скончался от черепно-мозговой травмы.

В группе «Туринск Live» «ВКонтакте» пишут, что это убийство ребенка – уже второе на счету Давыдова. В 2015 году мужчина избил маленького сына своей сожительницы. От полученных травм малыш скончался в больнице. Мужчину, которому на тот момент было 17 лет, осудили, но спустя 4 года он вышел на свободу. «Новый День» запросил подтверждение данной информации в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области. Информация уточняется.

Сейчас Давыдову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего». В содеянном он признался. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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