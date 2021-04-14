Мужчина, убивший 2-месячного ребенка в Туринске, ранее был судим

23-летний Сергей Давыдов, которого обвиняют в убийстве 2-месячного сына, ранее был судим. Но в СУ СК РФ по Свердловской области сообщили, что ранее убийств на счету мужчины не было (об этом писали жители Туринска в пабликах).

«Мужчина был судим, но по убийству у него судимостей нет», – пояснили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области, при этом не указав, по какой статье была судимость.

Напомним, 23-летний Сергей Давыдов 5 апреля в Туринске до смерти избил своего двухмесячного сына. Пока мамы ребенка не было дома, Давыдов выпивал. Малыш начал плакать, мужчина ударил его несколько раз по голове, после чего оставил в одном памперсе в нежилой комнате с открытыми окнами. Вернувшаяся домой мать заметила, что ребенок не плачет, тяжело дышит и хрипит. Сначала она забрала ребенка и отправилась ночевать к сестре, а уже оттуда вызвала скорую помощь. Но через 40 минут в реанимации малыш скончался от черепно-мозговой травмы.

В группе «Туринск Live» «ВКонтакте» писали, что это убийство ребенка – уже второе на счету Давыдова. Якобы в 2015 году мужчина избил до смерти маленького сына своей сожительницы. Но в СУ СК информацию не подтвердили.

Сейчас Давыдову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего». В содеянном он признался. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 14.04.21

Екатеринбургская епархия о расселении Среднеуральского монастыря: «Все произошедшее суть грандиозная духовная трагедия». / В Екатеринбурге ребенок на самокате угодил под машину (ФОТО). / Среднеуральский монастырь освобожден от людей и опечатан (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»