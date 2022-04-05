В суде началось рассмотрение дела Сергея Давыдова, который насмерть забил 3-месячного сына (ВИДЕО)

В Свердловском облсуде началось рассмотрение дела в отношении 23-летнего Сергея Давыдова, который год назад забил собственного новорожденного ребенка. 3-месячный малыш плакал, чем помешал пьяному отцу. Чтобы его успокоить, тот дважды ударил младенца кулаком по голове. Давыдову грозит до 20 лет лишения свободы.

Суд рассматривает дело Сергея Давыдова

Сторона обвинения в суде сообщила, что преступление произошло 5 апреля 2021 года. Давыдов распивал алкоголь у себя дома. В это время его 3-месячный сын начал плакать.

«Действия умышленно, […] Давыдов нанес два удара руками по голове, причинив потерпевшему черепно-мозговую травму», – зачитала обвинитель, добавив, что ребенок скончался 6 апреля в реанимации.

Сам Давыдов на суде заявил, что вину свою признает, но частично. Якобы он не хотел убивать ребенка – хотел только успокоить, сообщили в пресс-службе суда.

Как ранее писал «Новый День», после того, как избил сына, Давыдов оставил его в одном памперсе в нежилой комнате с открытыми окнами. Вернувшаяся домой мать заметила, что ребенок не плачет, тяжело дышит и хрипит. Сначала она забрала ребенка и отправилась ночевать к сестре, а уже оттуда вызвала скорую помощь. Но через 40 минут в реанимации малыш скончался.

В группе «Туринск Live» «ВКонтакте» писали, что это убийство ребенка – уже второе на счету Давыдова. Якобы в 2015 году мужчина избил до смерти маленького сына своей сожительницы. Но в СУ СК информацию не подтвердили. «Мужчина был судим, но по убийству у него судимостей нет», – сообщали ранее «Новому Дню» в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Давыдов обвиняется в «Убийстве малолетнего» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Заседание в Свердловском облсуде продолжится завтра.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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