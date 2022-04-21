Уралец сядет на 17 лет за убийство собственного ребенка

Свердловский областной суд вынес приговор 23-летнему жителю Туринска Сергею Давыдову, который год назад убил своего трехмесячного сына. Мальчик плакал, чем помешал пьяному отцу. Мужчина дважды ударил младенца кулаком по голове. На следующий день ребенок скончался от черепно-мозговой травмы.

В суде Давыдов признал свою вину частично. Он заявил, что не хотел убивать сына, а лишь пытался успокоить его. В последнем слове подсудимый принес извинения матери погибшего малыша.

Как ранее писал «Новый День», после того, как избил сына, Давыдов оставил его в одном памперсе, без одежды, в нежилой комнате с открытыми окнами. Вернувшаяся домой мать заметила, что ребенок не плачет, тяжело дышит и хрипит. Сначала она забрала сына и отправилась ночевать к сестре, а уже оттуда вызвала скорую помощь. Но через 40 минут в реанимации малыш скончался.

Мужчина был признан виновным в убийстве малолетнего по ст.105 ч.2 п.в УК РФ. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на 2 года, сообщили в пресс-службе областного суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Суд рассматривает дело Давыдова

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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