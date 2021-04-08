Паводок уже отрезал 9 населенных пунктов от большой земли

В Свердловской области начался весенний паводок. По прогнозам, в зоне подтопления в этом году окажутся 46 населенных пунктов, с девятью транспортное сообщение уже прекращено. Синоптики ожидают, что в некоторых реках вода поднимется на 0,5-1 метр.

Как рассказала сегодня на пресс-конференции в ТАСС начальник отдела гидропрогнозов ФГБУ «Уральское УГМС» Неля Мирошникова, в этом году половодье в регионе началось на 3-7 дней раньше среднемноголетних показателей. Вода уже начала подниматься в бассейнах рек Туры, Ницы, Пышмы.

«Местами вода поднималась до 40 сантиметров в сутки, в Нице – до 70 сантиметров. А есть такая река Юрмач, там вода поднялась на метр в сутки. В отдельных малых реках вода шла поверх льда. Ледостав продолжал разрушаться. Идут подвижки льда, разводья. Некоторые участки рек вскрылись ото льда», – рассказала Неля Мирошникова.

К концу недели, по данным синоптиков, на юге Свердловской области потеплеет до +15 – +19 градусов, что, безусловно, приведет к ускоренному развитию паводка в большинстве бассейнов рек области в 10-х числах апреля. Первыми подключатся Уфа, Чусовая, Тавда, Сылва, Сосьва, Лозьва. «В отдельных реках возможет интенсивный подъем уровня воды. Возможно подтопление низин. Вода будет выходить на пойму, вода будет идти поверх льда, что уже происходит, и выходить в низины. Усилится процесс разрушения ледяного покрова, реки начнут вскрываться. Существует вероятность образования заторов льда при вскрытии», – добавила Неля Мирошникова.

По данным министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, на сегодняшний день постоянное транспортное сообщение нарушено уже с девятью населенными пунктами, в которых проживает 1200 человек.

«Риск подтопления существует в 46 населенных пунктах, где проживает 6500 человек. Сейчас транспортное сообщение нарушено с двумя в Талицком округе, 7 – в Махневском образовании. Произошло подтопление низководных мостов, но полностью сообщение пока не потеряно, есть объездные дороги, – рассказал Алексей Кузнецов. – Во все населенные пункты завезено 112 тонн продуктов и медикаментов. Когда сойдет лед, будем обеспечивать эти населенные пункты паромными и лодочными переправами».

Как обычно в зоне подтопления – Качканарский городской округ, окрестности Ирбита, Байкаловское муниципальное образование и другие.

Заместитель начальника Управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Свердловской области Вячеслав Паршин рассказал, что в этом году в ликвидации последствий паводка будут задействованы 5500 человек и более 1000 единиц техники, 45 плавсредств, а также вертолеты.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 08.04.21

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