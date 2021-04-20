Паводок отрезал сообщение с 1280 домами и затопил 42 участка (ФОТО)

В Свердловской области паводком прервано транспортное сообщение с 24 населенными пунктами, в которых проживает около 2800 человек. В зоне подтопления оказались 1280 домов, но пока водой их не затронуло. Зато подтопило 42 приусадебных участка в Ирбите. Пик паводка прогнозируется через три дня.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, на данный момент паводок проходит по ранее сделанным прогнозам. «Гидрологическая обстановка в норме», – говорят спасатели.

«На сегодняшний день в результате подъема уровня воды в реках подтоплены 8 низководных мостов. Еще 1 низководный мост на период половодья разобран. В результате временно ограничено автотранспортное сообщение с 24 населенными пунктами (1280 домов, 2749 человек). Подтоплены 42 приусадебных участка в Ирбите. Подтопления жилых домов нет», – сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

В Ирбите сейчас круглосуточно дежурят спасатели, которые на моторной лодке перевозят людей через подтопленную территорию. В целом жизнеобеспечение населенных пунктов не нарушено. Во всех городах и селах были заранее созданы запасы еды, медикаментов. После прохождения ледохода для сообщения с населенными пунктами будут организованы лодочные и паромные переправы.

Напомним, ранее министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов сообщал, что всего в зоне риска из-за паводка находятся 46 населенных пунктов. Заблаговременно туда доставили 112 тонн продуктов и средств первой необходимости.

Пик паводка ожидают в течение ближайших трех дней. Затем начнется постепенное снижение уровня воды.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 20.04.21

«Екатеринбург-Экспо» потратит 14 миллионов на техобслуживание аудиоаппаратуры. / Вход в Ботанический сад сделали платным. / В Свердловской области под Камышловом бушует крупный лесной пожар. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»