В Свердловской области паводок завершился без жертв и разрушений

Апрельские затопления, вызванные весенним паводком, полностью нейтрализованы в Свердловской области.

Напомним, весенними паводками было затоплено около 46 населенных пунктов. Особо сложная остановка наблюдалась в Ирбите, где пострадали 42 приусадебных участка и 1280 домов оказались в зоне затопления.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на данный момент затоплений нет ни в одном населенном пункте. Все эвакуированные вернулись в свои дома.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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