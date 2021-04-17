В уральском поселке паводок может смыть эвакуационную дорогу (ФОТО)

В поселке Малышева разрушается дорога через реку Большой Рефт в районе моста у Малышевской плотины. Местные жители опасаются, что весенний паводок может полностью уничтожить проезжую часть, пока власти спорят, кому принадлежит этот участок. Дорогой часто пользуются, так как это кратчайший путь в поселок Рефтинский. Кроме того, проезд является эвакуационным для поселка Малышева в случае ЧС со стороны Заречного, Асбеста и Екатеринбурга.

О проблеме рассказал «Новому Дню» местный житель Михаил Кудрявцев. «Под проезжей частью дороги есть трубы для водоотведения потока реки. В длину они достигали 10 метров, а ширина дороги была около 6 метров. И вот какие-то умники срезали эти трубы, фактически украли. Сейчас это место размывает водой, дорога держится на одном асфальте, основания там нет. Большим машинам здесь уже не проехать, может все обрушиться. Я несколько лет назад просил администрацию поселка обратить внимание на состояние дороги, там махали рукой. А сейчас уже никакие косметические меры не помогут», – говорит собеседник агентства.

Мужчина в начале апреля написал два обращения в прокуратуру Асбеста и администрацию Малышевского городского округа с просьбой «по-хозяйски решить вопрос». Ответов от ведомств пока не пришло.

«Тут такая ситуация. Малышевский округ находится внутри Асбестовского округа. Плотина принадлежит поселку Малышева, мы берем из нее техническую воду. А мост и дорога находятся на 300 метров ниже, и видимо, Асбестовский округ считает, что они должны быть на балансе Малышева. Вот пока два мэра спорят между собой, эта дорога разрушается. У нас раз в десять лет бывает сильный паводок – вода течет поверх проезжей части. Если в этом году будет также, то дорогу просто смоет», – отмечает Михаил Кудрявцев.

По его словам, из-за теплой погоды промоины на проезжей части увеличились. Реакции властей не последовало – дорога по-прежнему открыта для проезда.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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