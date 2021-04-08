Силовики проверяют финансовые документы адвокатской конторы «Магнат» (ВИДЕО)

В помещениях адвокатской конторы «Магнат», где работает известный адвокат Сергей Колосовский, продолжаются обыски. Как сообщила «Новому Дню» сотрудница организации, адвокат Елена Афанасьева, в данный момент правоохранители изымают документы, которые касаются финансовой деятельности адвокатской конторы. Причины силовики не объясняют.

Обыск в адвокатской конторе

«Сейчас мы находимся на своих рабочих местах. Ждем, когда очередь [обысков] дойдет до каждого стола. Сидим, охраняем нашу адвокатскую тайну. Думаю, обыски продолжатся до шести часов вечера», – сообщила собеседница «Нового Дня». Адвокаты «Магната» считают действия силовиков незаконными, так как никакого судебного решения для обысков представлено не было.

Напомним, сотрудники ФСБ и ГСУ ГУ МВД сегодня утром пришли в здание, где располагается адвокатская контора и юридическая финансовая компания с одинаковыми названиями «Магнат». Но это разные фирмы. Ранее заведующий адвокатской конторой Андрей Мелихов сообщал, что поводом стало уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». По его словам, правоохранители проверяли сначала помещения юридической финансовой компании.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 08.04.21

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