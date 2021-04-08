На дорожный ремонт в Екатеринбурге потратят 1,7 млрд рублей

В 2021 году Екатеринбург получит 1,7 млрд рублей на дорожный ремонт, что на 200 млн больше, чем в прошлом году. Всего планируется отремонтировать 45 участков общей протяженностью 42 км. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции глава города Алексей Орлов.

Орлов добавил, что будут отремонтированы четыре путепровода и один мост, 140 тысяч квадратных метров тротуаров, семь светофоров. Кроме того, сказал он, «дороги не только ремонтируем, но и строим – девять в работе, в том числе в Академический. Нормативная база почти сформирована, постановление правительства РФ подписано, у нас есть новый район, и мы должны заниматься реализацией этого проекта».

Кроме того, изменится система согласования принятия работ, а все, что требует перекрытия движения, будут наноситься на единую карту и разводиться по времени. «Мы заранее предупредим ситуации, когда сетевики раскапывают только что отремонтированную дорогу», – пообещал мэр.

Не оставил он без внимания и проблему некачественных дорожных работ. «С бракоделов спрашивать будем однозначно, за выполнением гарантийных обязательств будем следить, чтобы работы были выполнены качественно, и УДС обновленная служила, сколько она должна служить, – заявил Орлов. – Сейчас и контрольные функции усиливаем в администрации. Буду вопросом этим заниматься персонально. Бракоделам поставим серьезный заслон».

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Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева

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