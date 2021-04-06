Пятилетка нацпроекта: как три компании делят миллиарды на дорожных подрядах Екатеринбурга

В Екатеринбурге стартует новый сезон дорожных работ. Пятый год подряд город будет ремонтировать дороги не только за свой счет, но и в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» – средства по этой программе составляют большую часть расходов. Мы проанализировали, на каких условиях распределяются бюджетные миллиарды и кто чаще становится их получателем. В этом тексте – только ежегодные ремонтные кампании, заказчиком которых является МКУ «Городское благоустройство». Областные дороги, ЕКАД или стройки века типа трамвайных веток или Макаровского моста, за которые отвечают другие структуры, в расчет не брались.

Тренды пятилетки: от торгов до проверок дорог

С 2017 года было заключено всего более 30 контрактов по ремонту дорог, в трети случаев аукционы проводились без конкурентов, то есть был только один участник. Максимальная стоимость работ, которую предлагал заказчик, в подавляющем большинстве случаев снижалась, но чаще всего оно было незначительным – есть случаи «торга» на полпроцента, на два процента. Более чем в половине случаев участники аукциона снижали стоимость менее чем на 10%. За все эти годы МКУ проводило аукционы на 7,9 млрд рублей, подрядчики получили на 570 миллионов меньше.

В 2021 году ремонтов еще не было, если проанализировать итоги исполнения за прошлые годы, то окажется, что в Екатеринбурге на приемке дорог работают очень добродушные люди. В предыдущие годы 11 раз – в трети случаев – контракты были исполнены лишь частично, то есть какую-то часть работ подрядчик не выполнил. Самая частая причина расторжения – соглашение сторон. В четырех случаях мэрия выписывала подрядчикам штрафы – за срыв сроков или ненадлежащее исполнение работ. В одном случае, в 2017 году, штраф для подрядчика составил около 1,5 миллиона. В двух случаях – по 100 тысяч рублей. Для понимания: за один из этих контрактов заплатили 183 миллиона, за другой – более 400 млн. Еще в одном случае претензий к подрядчику было две: сразу и срыв сроков, и некачественные работы. При контракте стоимостью более 150 миллионов подрядчик был оштрафован на 12 тысяч 461 рубль 2 копейки. Не было ни одного случая, когда подрядчик за огрехи попадал в список недобросовестных поставщиков.

Всего за пять лет подряды получали девять компаний, но 80% бюджетных денег получили три подрядчика, два из которых работают на строительном рынке Екатеринбурга еще со времен Чернецкого. Короли госзаказа – ГУДСР, трест «Уралтрансспецстрой» и «Уралдортехнологии».

ГУДСР: 2 млрд 553 миллиона

Один из старейших подрядчиков администрации города, компания ГУДСР, занималась ремонтами екатеринбургских дорог еще с 2000-х. Владельцы бизнеса – Александр Осинцев (30%), Андрей Семенов (30%), Мария Козловская (23%) Андрей Козловский (7%) и Павел Пустозеров (10%). Последний – действующий депутат Екатеринбургской гордумы. Козловский, Семенов и Осинцев имеют еще несколько совместных бизнесов: например, были соучредителями компании по техническим испытаниям и сертификации ООО «ИЦ Дорконтроль». Теперь учредитель этой компании один – Всеволод Смирнов, он же владелец компании с названием ООО ИЦ «ДТ», которая тоже занимается сертификацией и техническими испытаниями. В 2019 году эта компания получала госзаказы на лабораторный контроль дорог, отремонтированных по программе.

«Безопасные и качественные дороги» улучшили благосостояние компании на 2,5 млрд рублей, контракты достаются ей ежегодно. Но ГУДСР известна и по другим подрядам. В числе знаковых контрактов – строительство трамвайной ветки в Академический и реконструкция Макаровского моста. За последний год компания всего на госзаказах заработала более 4 млрд рублей – на дорогах Екатеринбурга, Каменска-Уральского и области.

Трест «Уралтрансспецстрой»: 2 млрд 321 миллион

Еще один крупнейший получатель бюджетных средств от Екатеринбурга, бизнес Дмитрия и Владимира Головиных, которые являются в числе прочего соучредителями ООО «Атлас Девелопмент». Нацпроект принес бизнесу почти 2,5 млрд, но компания была королем госзаказа и до появления «Безопасных и качественных дорог». В топ-10 получателей бюджетных средств «Новый День» отмечал этот бизнес и в 2016, и в 2015 годах. Уже тогда эта компания получала миллиарды на дорогах города и области.

Согласно данным «Контур-Фокус», за последние 12 месяцев компания заработала на госзаказах 2,5 миллиарда рублей. И это всего шесть контрактов: ремонт дорог Екатеринбурга по нацпроекту, содержание участка региональных дорог, капремонт нескольких дорог Екатеринбурга (заказчик – Управление капремонта), капремонт областной дороги, контракт по замыканию ЕКАДа, а еще капремонт улицы Горького в Екатеринбурге. Про последнее мы писали – один участок компания закончила летом, а к весне новенькая плитка уже «поплыла», второй участок представляет собой идеально ровную дорогу, с нуля созданную совсем недавно, но за ее капремонт отдадут 140 миллионов.

«Уралдортехнологии»: 1 млрд 259 миллионов

Эта компания «встроилась» в дорожный рынок Екатеринбурга с 2019 года, до этого времени почти все контракты были связаны с областными дорогами. Это не случайно. «Новый День» ранее описывал историю «Уралдортехнологий» – ее учредителем был Роман Жданов, друг Александра Сидоренко, который возглавлял минтранспорта Свердловской области. И он же стал инициатором уголовного дела, возбужденного в отношении Сидоренко. Жданов пришел в УФСБ и рассказал, что помимо него делами в дорожной компании заправлял и Сидоренко – через тещу Галину Иост (она тоже значилась в учредителях фирмы). После возбуждения уголовного дела Сидоренко лишили поста министра, дело в итоге закрыли за истечением сроков давности. Жданов же остался в бизнесе, вместе с Максимом Гущиным учредил ООО «ИнвестГрупп», эта компания сейчас единственный владелец «Уралдортехнологий».

За последний год на госзаказах компания заработала более двух миллиардов, примерно четверть приходится на два контракта по «Безопасным и качественным дорогам» Екатеринбурга. А всего нацпроект принес доход в 1,3 миллиарда – такими темпами компания может догнать двух «конкурентов», работающих на рынке Екатеринбурга более длительное время.

Отметим один из особых успехов «Уралдортехнологии» – этот подрядчик занимался ремонтом Шефской, с приемкой которой возникли проблемы, а через год после дождя на улице утонули автомобили. О том, как шел ремонт, рассказывала общественница Екатерина Петрова и журналисты, предприниматели подали иск против нее и сайта 66.ru, в частности из-за того, что дорожных строителей назвали «бракоделами». Однако суд не посчитал это определение порочащим репутацию и отказал в иске. Апелляция также не увидела, почему «Уралдортехнологии» нельзя называть бракоделами.

...и другие

Кроме вышеперечисленных трех контракты на ремонт дорог в столице Урала получали и другие компании – на их долю пришлось чуть более миллиарда рублей.

Четырежды победителем аукционов становилась «Корпорация Атомстройкомплекс» – в 2018, 2019 и дважды в 2021 годах и заработала (с учетом предстоящих работ) более 860 миллионов.

Три контракта на 79 млн получало ООО «Уралдорстрой» – и все три в 2019 году, это компания Ишхана Мирзояна, владельца еще одной дорожной фирмы, «Горзеленстрой».

В этом году подряд на 180 миллионов получило ООО ДСК «Строймеханизация», его учредитель – экс-депутат заксо Армен Карапетян. Он какое-то время после ухода из заксобрания занимался дорогами Омской области, но теперь вернул бизнес на Средний Урал.

Также подрядчиками были известный строитель областных дорог «Свердловскавтодор» (небольшой контракт 7,5 млн в 2018 году), ООО «Дортехснаб» (ремонт на 8,5 млн в 2019 году), ООО «Березовскдорстрой» (98,6 млн в 2020 году).

В 2021 году в Екатеринбурге должны отремонтировать 45 участков дорог. Все контракты по нацпроекту уже отторгованы. Самая большая доля достанется ГУДСР – компания взяла три контракта на 680 миллионов. Два контракта получило ООО «Уралдортехнологии» – на 598 миллионов. Трест УТСС получил один контракт на 266,5 миллиона. ООО ДСК «Строймеханизация» выиграла ремонты на 210 миллионов, еще 165 млн должен получить «Атомстройкомплекс».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 06.04.21

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