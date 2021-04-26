Администрация Екатеринбурга заканчивает проверять гарантийные дороги: особых проблем не нашли (ФОТО)

В Екатеринбурге заканчивают проверять дороги и тротуары, которые находятся на гарантии. Как рассказал сегодня директор МКУ «Городское благоустройство» Антон Козлов, все объезды завершатся до 1 мая, потом будут составлены перечни недостатков и после выяснения их причин подрядчикам дадут задание на устранение дефектов. Однако серьезных проблем МКУ не нашло – муниципальный заказчик вообще не встречается с тотальными проблемами на екатеринбургских дорогах. «Серьезных производственных дефектов практически не выявляется. У нас приемка осуществляется таким образом, что если какие-то виды работ выполнены некачественно, то они не подлежат приемке. Подрядчик переделывает участки дорог до приемки», – сообщил Козлов.

Сегодня в программе объезда были дороги в юго-западной части города – на улицах Амундсена, Краснолесья, Бардина, Ясной, Пальмиро Тольятти, Белореченской, Волгоградской. Ремонты на них шли в 2018-2020 годах. При журналистах чиновники и представитель подрядчика – ГУДСР – осмотрели участок на улице Амундсена от Объездной до Краснолесья и небольшой участок на Краснолесья – причем на обоих участках основное внимание было сконцентрировано на тротуаре. Практически по всей его протяженности встречались трещины. По словам Козлова, это не является серьезным дефектом, а тот факт, что их много, ничего не говорит о каких-то проблемах с составом асфальта. Также встретились выраженные стыковочные швы между дорогой и обочиной, ливневка, которая явно не в состоянии пропускать воду, и сколотые поребрики. О последнем Козлов сказал, что это весьма вероятно не будет гарантийным случаем, потому что вины подрядчика в разрушении нет, оно произошло в процессе эксплуатации.

По словам директора МКУ, из года в год в Екатеринбурге улучшается качество ремонта, в том числе из-за ужесточения требований. В целом состояние дорог в городе он оценил как удовлетворительное. Отвечая на вопрос, применяются ли к подрядчикам какие-либо санкции из-за часто встречающихся нарушений, Козлов заметил: «У нас же подрядчик – это не аксиома, мы выбираем подрядчика на основании конкурсных процедур. И подрядчик, работающий в этом году, вполне может не работать в будущем году. Поэтому мы рассматриваем каждый объект индивидуально. На этом объекте работала компания ГУДСР».

Добавим, ГУДСР работает на объектах, заказчиком которых является МКУ «Городское благоустройство» ежегодно. Это один из крупнейших получателей бюджетных средств по программе «Безопасные и качественные дороги» – наряду с АО «Трест «Уралтрансспецстрой» и ООО «Уралдортехнологии».

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 26.04.21

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