В Екатеринбурге после долгого перерыва возобновлен судебный процесс по делу экс-министра Сидоренко

В Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга после длительного перерыва возобновилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра транспорта Свердловской области Александра Сидоренко. Экс-чиновнику вменяют незаконную предпринимательскую деятельность (статья 289 УК РФ), когда он являлся членом регионального правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшнем заседании были допрошены очередные свидетели. «Пока в рамках судебного разбирательства вызываются фигурирующие в деле лица. Идут допросы свидетелей, о назначении прений сторон пока речи не идет. Процесс продолжится в 10:00 6 декабря», – уточнили сегодня в канцелярии судебной инстанции.

На последних заседаниях также стало известно, что уголовное дело против Сидоренко возбудили после того, как ФСБ «слили» информацию о «темных» делах члена правительства региона. Сделал это один из «королей госзаказа» – директор ООО «Уралдортехнологии» Роман Жданов, большую часть доли предприятия которого присвоил подсудимый. Жданов рассказал, что познакомился с Сидоренко во времена его работы в Свердловскавтодоре. Уже работая в минтрансе, чиновник настоял на передаче ему 70% доли в ООО «Уралдортехнологии».

«Сидоренко пообещал, что будет оказывать помощь в строительстве дорог. Так это и произошло. Распределение долей определили в ходе переговоров. Подписали договор, – сообщил Жданов. – Мы выигрывали многие госконтракты. Сидоренко помогал различными торгами, субподрядами, спецтехникой и материалами. Давал указания, что и как делать на предприятии, как вести себя. Он контролировал финансы, говорил, какие нужно принимать решения. Прибыль Сидоренко получал раз в год – в декабре, прямо перед Новым годом».

Согласно данным из открытых источников, ООО «Уралдортехнологии» давно является одним из крупнейших подрядчиков по ремонту и строительству дорог в Свердловской области в рамках госконтрактов. Только за три года с этой компанией было заключено договоров на сумму более 2 млрд рублей в рамках госзакупок. В частности, фирма ремонтировала участки таких дорог, как: Серов – Ивдель, Ревда – Дегтярск – Курганово, Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов.

По версии следствия, Александр Сидоренко с 2010 по 2016 годы (все это время он работал в министерстве сначала в ранге замминистра, а с 2012 года – министра) незаконно участвовал в управлении двумя активами – ООО «Уралдортехнологии» и ООО «Уралтранспетролиум». Первая компания была с ним аффилирована через его тещу Галину Иост (она получила 70% доли), вторая – на 100% через брата Михаила Сидоренко. Сейчас обе компании полностью принадлежат ООО «Инвестгрупп», которым владеют Роман Жданов и Максим Гущин.

В СКР считают, что министр лично или через доверенных лиц принимал участие в управлении этими организациями, в которых являлся фактическим бенефициаром, и преследовал корыстный умысел в получении дополнительного заработка. Будучи осведомленным о планах и графиках ремонта и строительства дорог, Сидоренко предоставлял эту информацию подконтрольным фирмам в приоритетном порядке, а также давал рекомендации о заключении договоров. Благодаря этому «Уралдортехнологии» и «Уралтранспетролиум» побеждали на аукционах, получая государственные и муниципальные контракты. По оценкам экспертов, благодаря деятельности министра, аффилированные с ним компании за шесть лет получили контракты на ремонты дорог не менее чем на 4,5 млрд руб.

Сам Александр Сидоренко, который сейчас преподает историю дорожной отрасли в Уральском государственном лесотехническом университете, вину не признает. Санкция статьи, по которой судят бывшего чиновника, предполагает наказание до 2 лет лишения свободы. После возбуждения уголовного дела его лишили поста министра. 26 ноября прошлого года Евгений Куйвашев передал министерский портфель Василию Старкову.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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