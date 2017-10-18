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Среда, 18 октября 2017, 12:27 мск

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Екатеринбург

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«Имеем право на прекращение дела»: в Екатеринбурге начали судить экс-министра транспорта Сидоренко (ФОТО)

«Имеем право на прекращение дела»: в Екатеринбурге начали судить экс-министра транспорта Сидоренко (ФОТО)

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга сегодня началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра транспорта Свердловской области Александра Сидоренко. Экс-чиновнику вменяют незаконную предпринимательскую деятельность (статья 289 УК РФ), когда он являлся членом регионального правительства.

Новый День: ''Имеем право на прекращение дела'': в Екатеринбурге начали судить экс-министра транспорта Сидоренко

В «портфеле» – контракты на сотни миллионов рублей

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе заседания представитель прокуратуры зачитал обвинительное заключение. По версии следствия, в 2010-2016 годах Сидоренко, работая в министерстве транспорта и дойдя по карьерной лестнице до министерского кресла, являлся фактическим владельцем 70% доли в ООО «Уралдортехнологии», оформленном на его тещу Галину Иост, и 100% доли в ООО «Уралтранспетролиум», учредителем которого выступает его брат. В Следственном комитете считают, что министр лично или через доверенных лиц принимал участие в управлении этими организациями, в которых являлся фактическим бенефициаром, и преследовал корыстный умысел в получении дополнительного заработка. Будучи осведомленным о планах и графиках ремонта и строительства дорог, Сидоренко предоставлял эту информацию подконтрольным фирмам в приоритетном порядке, а также давал рекомендации о заключении договоров. Благодаря этому «Уралдортехнологии» и «Уралтранспетролиум» побеждали на аукционах, получая государственные и муниципальные контракты.

Новый День: ''Имеем право на прекращение дела'': в Екатеринбурге начали судить экс-министра транспорта Сидоренко

Так, из материалов уголовного дела следует, что Сидоренко инициировал аферу с аукционом по капитальному ремонту подъезда к одной из самых известных достопримечательностей Среднего Урала ­– Невьянской наклонной башне. Он попросил сотрудников администрации Невьянска подготовить проектно-сметную документацию по обновлению участка дороги от Профсоюзной до Советской. Взамен пообещал, что городу будут выделены субсидии по программе «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог Свердловской области». Невьянские чиновники не знали, что Сидоренко при этом преследует корыстные цели и аукцион выиграет одна из подконтрольных ему фирм. Сумма контракта составила свыше 27 миллионов рублей.

Новый День: ''Имеем право на прекращение дела'': в Екатеринбурге начали судить экс-министра транспорта Сидоренко

Имеются в деле также показания бывшего мэра Нижнего Тагила Валентины Исаевой. Она озвучила следствию другие особенности коммерческой деятельности Сидоренко. Оказывается, обвиняемый рекомендовал руководителям свердловских муниципалитетов объединять в одном крупном лоте несколько контрактов по ремонту и строительству дорог общего пользования. Большая сумма обеспечения заявки должна была оказать негативное влияние на потенциальных участников аукциона. Конкуренты вытеснялись еще и по причине неспособности освоить крупный лот из-за недостаточного материально-технического обеспечения. Другие попросту не имели необходимого опыта, прописанного в условиях аукциона. Если победителем в условиях отсутствия конкуренции признавалась организация, не имеющая отношения к Сидоренко, чиновник через подконтрольных себе людей, следуя предварительной договоренности, заключал с ней договор субподряда и, в конечном счете, осваивал бюджетные средства. Исаева, в свою очередь, была вынуждена соглашаться на крупные лоты, поскольку на нее «оказывал влияние авторитет и значимость служебного положения Сидоренко». Пристальное внимание к Нижнему Тагилу у подсудимого сохранилось и тогда, когда руководить городом стал Сергей Носов. К тому же при нем региональные власти начали выделять второму по значению городу Свердловской области огромные транши на ремонт улично-дорожной сети, общий объем которых заявлялся в размере 1 миллиарда рублей.

Новый День: ''Имеем право на прекращение дела'': в Екатеринбурге начали судить экс-министра транспорта Сидоренко

Адвокат: «имеем право на прекращение дела»

В обвинительном заключении отмечается, что суммы контрактов, заключаемых подконтрольными Сидоренко организациями, достигали сотен миллионов рублей. Однако Сидоренко считает, что он ни в чем не виновен. «По существу обвинение мне понятно. Но вину я не признаю. К тому же мы ранее подавали ходатайство, так как по всем действиям не установлено место и время совершения преступления», – сказал обвиняемый, отвечая на вопрос судьи Веры Поповой.

Новый День: ''Имеем право на прекращение дела'': в Екатеринбурге начали судить экс-министра транспорта Сидоренко

Ранее судья Верх-Исетского райсуда Виталий Андросов выносил решение о возврате дела в прокуратуру из-за ошибок, допущенных в обвинительном заключении. Сторона защиты указала, что в материалах не указано место совершения предполагаемых преступлений и невозможно установить территориальную подсудность. Прокуратура не согласилась с решением райсуда и обжаловала его в Свердловском областном суде, который вернул дело в суд первой инстанции.

Выступая сегодня на заседании, адвокат Сидоренко Виктория Попова отметила, что вопрос подсудности по-прежнему актуален. «Но что еще важнее: не установлена дата окончания преступления, которое инкриминируется моему подзащитному, – день, месяц или даже год. Когда – это 2012, 2013 год? Мы все понимаем, что статья УК РФ, о которой идет речь, – это преступление не тяжкое. И имеются сроки давности. Это существенное обстоятельство. Если срок истек, то мы можем реализовать право на прекращение дела», – заявила адвокат.

Добавим, что санкция статьи, по которой судят бывшего чиновника, предполагает наказание до 2 лет лишения свободы. После возбуждения уголовного дела его лишили поста министра. 26 ноября прошлого года Евгений Куйвашев передал министерский портфель Василию Старкову.

Новый День: ''Имеем право на прекращение дела'': в Екатеринбурге начали судить экс-министра транспорта Сидоренко

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