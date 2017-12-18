Уголовное дело в отношении экс-министра транспорта Сидоренко прекращено

Уголовное дело в отношении бывшего министра транспорта Свердловской области Александра Сидоренко прекращено.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Верх-Исетского районного суда, это связано с истечением срока давности уголовного преследования.

Напомним, бывшего чиновника обвиняли в незаконной предпринимательской деятельности. «Органами предварительного следствия деяние Сидоренко А.М. квалифицировано как по ст.289 УК РФ как участие должностного лица в управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность, лично и через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой организации преимуществ и с покровительством в иной форме», – уточняют в суде.

По версии следствия, в 2010-2016 годах Сидоренко, работая в министерстве транспорта и дойдя по карьерной лестнице до министерского кресла, являлся фактическим владельцем 70% доли в ООО «Уралдортехнологии», оформленном на его тещу Галину Иост, и 100% доли в ООО «Уралтранспетролиум», учредителем которого выступает его брат. В Следственном комитете считают, что министр лично или через доверенных лиц принимал участие в управлении этими организациями, в которых являлся фактическим бенефициаром, и преследовал корыстный умысел в получении дополнительного заработка. Будучи осведомленным о планах и графиках ремонта и строительства дорог, Сидоренко предоставлял эту информацию подконтрольным фирмам в приоритетном порядке.

Екатеринбург, служба информации

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