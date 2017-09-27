Сторона защиты сорвала судебный процесс по делу экс-министра транспорта Сидоренко

Рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра транспорта Свердловской области Александра Сидоренко, которое должно было начаться по существу сегодня в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга, отложили до 18 октября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной послужило отсутствие в суде адвоката обвиняемого Виктории Поповой. Служителям Фемиды она прислала уведомление, в котором пояснила, что не может сегодня участвовать в процессе. Поскольку Сидоренко оказалось некому защищать, судья Вера Попова приняла решение о переносе заседания.

Ранее судья Верх-Исетского райсуда Виталий Андросов выносил решение о возврате дела в прокуратуру из-за ошибок, допущенных в обвинительном заключении. Сторона защиты указала, что в материалах не указано место совершения предполагаемого преступления, и невозможно установить территориальную подсудность. Прокуратура не согласилась с решением райсуда и обжаловала его в Свердловском областном суде, который вернул дело в суд первой инстанции.

Александр Сидоренко обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). По данным следствия, в 2010-2016 годах Сидоренко, находясь на министерском посту, являлся фактическим владельцем 70% доли в ООО «Уралдортехнологии», оформленном на его тещу Галину Иост, и 100% доли в ООО «Уралтранспетролиум», учредителем которого выступает его брат. В СКР считают, что министр лично или через доверенных лиц принимал участие в управлении этими организация, преследуя корыстный умысел. Будучи осведомленным о планах и графиках ремонта и строительства дорог, Сидоренко предоставлял эту информацию подконтрольным фирмам в приоритетном порядке, а также давал рекомендации о заключении договоров. Благодаря этому «Уралдортехнологии» и «Уралтранспетролиум» побеждали на аукционах, получая государственные и муниципальные контракты.

Санкция статьи, по которой судят бывшего чиновника, предполагает наказание до двух лет лишения свободы. Сам Сидоренко не признает своей вины. Добавим, что после возбуждения уголовного дела его лишили поста министра. 26 ноября прошлого года Евгений Куйвашев передал министерский портфель Василию Старкову.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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