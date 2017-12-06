Сидоренко требовал 250 млн рублей за крышевание «короля госзаказа» – новые подробности громкого дела экс-министра

В Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга сегодня возобновилось рассмотрение уголовного дела против бывшего министра транспорта Свердловской области Александра Сидоренко. Экс-чиновнику вменяют незаконную предпринимательскую деятельность (статья 289 УК РФ), когда он являлся членом регионального правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первым делом на заседании сегодня допросили очередного свидетеля обвинения – Артема Абрамова, который работал водителем в ООО «Уралдортехнологии» и юристом в ООО «Уралтранспетролиум» – предприятиях, львиные доли в которых, как указывает следствие, присвоил себе Александр Сидоренко. К слову, дело против экс-министра возбудили после того, как ФСБ «слил» информацию о «темных» делах члена правительства региона один из «королей госзаказа» – директор ООО «Уралдортехнологии» Роман Жданов. Абрамов работал под его началом, получал указания от него и других руководителей фирмы.

«Я возил Александра Сидоренко на машине. Мне говорили: «Ты поступаешь в распоряжение Сидоренко, его нужно забрать там-то, тогда-то» (притом что подсудимый уже работал в министерстве транспорта, у него был служебный автомобиль, – прим. ред.). За 2,5 года работы водителем я его возил около 10-15 раз. Забирал из дома, ездили в Тагил, в Серов, несколько раз в Арамиль. Были совместные поездки со Ждановым и Гущиным (еще один партнер Сидоренко по бизнесу, как говорят в СКР). Также я возил детей Александра Сидоренко», – рассказал суду Артем Абрамов.

Далее свидетель сообщил, что ООО «Уралтранспетролиум» в конкурсах не участвовало, работало на субподряде. Зато Абрамову запомнилась скандалом деятельность проектной компании «Уралдортехнологии», где он был соучредителем. «Там было два тюменских контракта, после которых пошли судебные разбирательства по Свердловской области», – добавил он.

Другие свидетели в судебную инстанцию не явились, поэтому суд по ходатайству прокурора приступил к изучению письменных материалов. В частности, были названы суммы контрактов на ремонт и строительство дорог, а также по закупке оборудования, заключенных с упомянутыми выше компаниями. Так, только по двум госконтрактам на ремонт улично-дорожной сети в Нижнем Тагиле выделялось свыше 400 миллионов рублей. Примечательной оказалась и стоимость техники, приобретаемой «королями госзаказа», демонстрирующая объемы денежных средств в дорожной отрасли. Так, по одному лоту за оборудование заплатили 329 тысяч евро, по другому – 2 миллиона 100 тысяч евро. Среди других документов, изученных сегодня в суде, оказались рапорты сотрудников ФСБ, которые занимались разработкой Сидоренко, их допросы свидетелей. И здесь прозвучала новая подробность уголовного дела. В своем заявлении о привлечении Сидоренко к уголовной ответственности Жданов сообщил чекистам, что министр вымогал у него 250 миллионов рублей в качестве взятки за «общее покровительство в коммерческой деятельности». Это важный момент, потому как ранее в СКР приводили иную формулировку, говоря о том, что «в результате своей преступной деятельности А. Сидоренко получил незаконное обогащение в размере более 250 млн рублей». Выходит, что экс-министр получил указанную сумму, но не под видом прибыли, а фактически в качестве взятки за «крышевание» «короля госзаказа».

В то же время в материалах уголовного дела имеются документы о признании незаконными обысков, которые чекисты проводили по месту жительства брата Александра Сидоренко, Михаила, владевшего ООО «Уралтранспетролиум». Добавим, что судебный процесс после долгого перерыва сейчас набирает ход – сегодня заседание продолжится после обеда, следующее слушание назначено на 8 декабря.

Напомним, по версии следствия, Александр Сидоренко с 2010 по 2016 годы (все это время он работал в министерстве сначала в ранге замминистра, а с 2012 года – министра) незаконно участвовал в управлении двумя активами – ООО «Уралдортехнологии» и ООО «Уралтранспетролиум», вопреки запрету на занятие предпринимательской деятельностью, установленному законом для госслужащих. Первая компания была с ним аффилирована через его тещу Галину Иост (она получила 70% доли), вторая – на 100% через брата Михаила Сидоренко. Сейчас обе компании полностью принадлежат ООО «Инвестгрупп», которым владеют Роман Жданов и Максим Гущин.

Жданов на одном из предыдущих заседаний рассказывал, что познакомился с Сидоренко во времена его работы в Свердловскавтодоре. Уже работая в минтрансе, чиновник настоял на передаче ему 70% доли в ООО «Уралдортехнологии». «Сидоренко пообещал, что будет оказывать помощь в строительстве дорог. Так это и произошло. Распределение долей определили в ходе переговоров. Подписали договор, – сообщил Жданов. – Мы выигрывали многие госконтракты. Сидоренко помогал различными торгами, субподрядами, спецтехникой и материалами. Давал указания, что и как делать на предприятии, как вести себя. Он контролировал финансы, говорил, какие нужно принимать решения. Прибыль Сидоренко получал раз в год – в декабре, прямо перед Новым годом».

Согласно данным из открытых источников, ООО «Уралдортехнологии» давно является одним из крупнейших подрядчиков по ремонту и строительству дорог в Свердловской области в рамках госконтрактов. Только за три года с этой компанией было заключено договоров на сумму более 2 млрд рублей в рамках госзакупок. В частности, фирма ремонтировала участки таких дорог, как: Серов – Ивдель, Ревда – Дегтярск – Курганово, Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов.

В СКР считают, что министр лично или через доверенных лиц принимал участие в управлении этими организациями, в которых являлся фактическим бенефициаром, и преследовал корыстный умысел в получении дополнительного заработка. Будучи осведомленным о планах и графиках ремонта и строительства дорог, Сидоренко предоставлял эту информацию подконтрольным фирмам в приоритетном порядке, а также давал рекомендации о заключении договоров. Благодаря этому «Уралдортехнологии» и «Уралтранспетролиум» побеждали на аукционах, получая государственные и муниципальные контракты. По оценкам экспертов, благодаря деятельности министра, аффилированные с ним компании за шесть лет получили контракты на ремонты дорог не менее чем на 4,5 млрд руб.

Сам Александр Сидоренко, который сейчас преподает историю дорожной отрасли в Уральском государственном лесотехническом университете, вину не признает. Санкция статьи, по которой судят бывшего чиновника, предполагает наказание до 2 лет лишения свободы. После возбуждения уголовного дела его лишили поста министра. 26 ноября прошлого года Евгений Куйвашев передал министерский портфель Василию Старкову.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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