УФАС и ФСБ разоблачили дорожный картель: сумма сговора – полтора миллиарда

Руководитель УФАС по Свердловской области Дмитрий Шалабодов рассказал о дорожном картеле в Свердловской области – общая сумма сговора достигла полутора миллиардов рублей.

«Комиссией были признаны факты нарушений п. 2 ч.1 ст. 11 Закона о защите конкуренции, выразившихся в создании картелей – достижении соглашений, направленных на поддержание (неснижение) цен государственных контрактов. После проведения комиссии по данному факту участникам сговора был вынесен штраф общей суммой в 55 миллионов рублей», – сообщил руководитель свердловского УФАС Дмитрий Шалободов на итоговой пресс-конференции.

Антимонопольщики признали сговор между АО «Мелиострой», ООО СК «Вектор», ООО «СУ5-групп», ООО «Стройспецмонтаж-2000» и ООО «Рокада».

Интересно, что сообщение о сговоре «дорожных королей» поступило в антимонопольное управление от оперативников свердловского УФСБ – информация о картеле была получена в ходе расследования по уголовному делу экс-министра транспорта Свердловской области Александра Сидоренко, которое на стадии судебного следствия было прекращено в связи с истечением сроков давности. Сидоренко обвинялся в том, что через своих родственников принимал участие в управлении компаниями «Уралдортехнологии» и «Уралтранспетролиум», проводившими дорожный ремонт. На посту министра он способствовал тому, что организации выигрывали многомиллионные государственные и муниципальные контракты на ремонт и строительство дорог.

Сотрудники ФСБ передали в УФАС данные об участии АО «Мелиострой» в картельном сговоре. Суть сговора заключалась в том, что компании, заявившись для участия в контракте, имитировали между собой борьбу за государственный контракт. В итоге им удавалось получить подряд по максимальной цене. Так, к примеру, произошло со строительством 14-километрового участка дороги Аять – Таватуй, контракт на его строительство стоил 191 млн рублей, его выиграло АО «Мелиострой».

Отметим, что пять компаний, уличенных в сговоре, сейчас оспаривают решение УФАС по Свердловской области в Арбитражном суде.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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