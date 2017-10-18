«Уголовку» против экс-министра Сидоренко инициировал «король госзаказа» – подробности громкого дела

Уголовное дело в отношении бывшего министра транспорта Свердловской области Александра Сидоренко, которого сегодня начали судить за незаконную предпринимательскую деятельность, возбудили после того, как ФСБ «слили» информацию о «темных» делах члена регионального правительства.

Сделал это один из «королей госзаказа» – руководитель ООО «Уралдортехнологии» Роман Жданов, большую часть доли предприятия которого присвоил себе подсудимый.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эта подробность была раскрыта сегодня на заседании в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, где стартовал процесс по делу Сидоренко. Романа Жданова вызвали в качестве свидетеля. Выяснилось, что в свое время он самостоятельно явился в УФСБ по Свердловской области и написал заявление, в котором рассказал о том, что министр транспорта региона незаконно занимается бизнесом.

Жданов пояснил, что знаком с Сидоренко с тех времен, когда тот работал в Свердловскавтодоре. Впоследствии чиновник, уже работая в министерстве транспорта, настоял на передаче ему 70% доли в ООО «Уралдортехнологии», которую оформил на свою тещу Галину Иост.

«Предприятие тогда выходило на новые рынки. Сидоренко пообещал, что будет оказывать помощь в строительстве дорог. Так это и произошло. Распределение долей определили в ходе переговоров. Подписали договор, – сообщил сегодня на суде Жданов. – Мы участвовали и выигрывали многие государственные контракты. Сидоренко помогал нам различными торгами, субподрядами, спецтехникой и материалами. Давал указания, что и как делать на предприятии, как вести себя. Он контролировал финансы, говорил, какие нужно принимать решения. Прибыль Сидоренко получал раз в год – в декабре, то есть прямо перед Новым годом».

Согласно данным из открытых источников, ООО «Уралдортехнологии» давно является одним из крупнейших подрядчиков по ремонту и строительству дорог в Свердловской области в рамках госконтрактов. Только за три года с этой компанией было заключено договоров на сумму более 2 млрд рублей в рамках госзакупок. В частности, фирма ремонтировала участки таких дорог, как: Серов – Ивдель, Ревда – Дегтярск – Курганово, Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов.

По версии следствия, Александр Сидоренко с 2010 по 2016 годы (все это время он работал в министерстве сначала в ранге замминистра, а с 2012 года – министра) незаконно участвовал в управлении двумя активами – ООО «Уралдортехнологии» и ООО «Уралтранспетролиум». Первая компания была с ним аффилирована через его тещу Галину Иост (она получила 70% доли), вторая – на 100% через брата Михаила Сидоренко. На данный момент обе компании полностью принадлежат ООО «Инвестгрупп», которым владеют Роман Жданов и Максим Гущин.

В СКР считают, что министр лично или через доверенных лиц принимал участие в управлении этими организациями, в которых являлся фактическим бенефициаром, и преследовал корыстный умысел в получении дополнительного заработка. Будучи осведомленным о планах и графиках ремонта и строительства дорог, Сидоренко предоставлял эту информацию подконтрольным фирмам в приоритетном порядке, а также давал рекомендации о заключении договоров. Благодаря этому «Уралдортехнологии» и «Уралтранспетролиум» побеждали на аукционах, получая государственные и муниципальные контракты. По оценкам экспертов, благодаря деятельности министра, аффилированные с ним компании за шесть лет получили контракты на ремонты дорог не менее чем на 4,5 млрд руб.

Сам Александр Сидоренко, который сейчас преподает историю дорожной отрасли в Уральском государственном лесотехническом университете, вину не признает. В ходе заседания также было отмечено, что Жданов и Сидоренко много лет дружили семьями, ходили друг к другу в гости, вместе отдыхали за границей. Также стоит отметить, что судя по заявлениям в суде, информацию в ФСБ о делах «друга» Жданов сообщил уже после того, как получил обратно доли описываемых выше компаний и выплатил отступные Сидоренко.

Добавим, что санкция статьи, по которой судят бывшего чиновника, предполагает наказание до 2 лет лишения свободы. После возбуждения уголовного дела его лишили поста министра. 26 ноября прошлого года Евгений Куйвашев передал министерский портфель Василию Старкову.

Екатеринбург, Игнат Бакин, Семен Саливанчук

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