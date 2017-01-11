Короли дорожного госзаказа-2016: крупнейшие получатели бюджетных средств / Строители и их покровители – исследование NDnews.ru

Публикации за 11.01.17

Уже второй год подряд NDNews.ru подсчитывает доходы от госзаказа дорожных корпораций,работающих в Свердловской области и составляет рейтинг тех из них,кто получил наибольший объем государственных заказов. В отличие от прошлогоднего чарта в новом рейтинге самых успешных произошли изменения – на этот раз в первую десятку попали и «варяги» из Челябинска, изменилась и тройка лидеров. Рейтинг королей госзаказа на рынке автомобильных дорог читайте в материале NDNews.ru.

10) Замыкает десятку на этот раз ООО «Проектная Компания «УралДорТехнологии», которая специализируется на разработке проектно-сметной документации. В этом году портфель заказов от государства для нее составил около 26,5 млн.рублей. Компанию контролирует бизнесмен Роман Жданов. Заказ компании оказался в несколько раз ниже, чем в 2015м году, когда структура получила госконтрактов на общую сумму порядка 68 миллионов рублей. В этом году сотрудники корпорации в основном работали на рынке Свердловской области – крупнейший заказ на 11 млн.рублей стало выполнение работ по ремонту мостового перехода через р.Вилюй в Горноуральском городском округе. Кроме того, проектная компания получила ряд заказов в Пермском крае.

9) На девятом месте в этом году новичок – не попавший в десятку победителей 2015-го года. Речь идет о компании ООО «Рокада» с ее 64 млн.рублей. Компания получила ряд контрактов на нанесение дорожной разметки, при этом, несмотря на то, что она зарегистрирована и находится в Байкаловском районе Свердловской области, в мае компания получила контракт на нанесение разметки в аэропорту Сыктывкара в республике Коми. К слову, «Рокаду» контролирует бизнесмен Анатолий Капитонов, которому принадлежит один из дорожных гигантов области и лидеров рейтинга – компания «Мелиострой».

8) На восьмой строчке рейтинга находится новичок, родом из соседней Челябинской области. До этого компания работала в Башкортостане и в регионе пребывания, но в апреле 2016-го года провела блицкриг на территорию Свердловской области и получила государственный контракт на «Выполнение работ по организации строительства автомобильной дороги с.Ключи – п.Курьинский на территории Ирбитского муниципального образования». И получила от ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» контракт на 210 млн.рублей, победив в качестве конкурентов пять свердловских компаний. Победа автоматом привела челябинцев в первую десятку нашего рейтинга.

7) На седьмом месте рейтинга ООО «Уралдортехнологии» Романа Жданова, контролирующего и почти одноименное проектное бюро (которое описано выше). В 2016-м году корпорация получила заказов на общую сумму около 442 млн.рублей против 160 в 2015м. Вместе с тем, в прошедшем году компания успела отметиться как не самый надежный контрагент для своих субподрядчиков и поставщиков. С компанией судились за неисполнение договорных обязательств и решениями арбитражных судов строительную корпорацию обязали-таки погасить задолженности перед партнерами на общую сумму 7 миллионов рублей. Впрочем, в сравнении с общей суммой полученных контрактов – это не больше, чем маленькая ложечка дегтя.

6) Нижнетагильское ООО «Уралстроймонтаж» в 2016-м получило заказов на 616 млн.рублей против 700 млн. в 2015-м. При этом структура, которую плотно связывают с главой Нижнего Тагила Сергеем Носовым, получила в ушедшем году нетипичный для дорожников заказ в интересах российской «оборонки» от федерального министерства промышленности и торговли. Компании предстоит провести техническое перевооружение аэродрома экспериментальной авиации «Салка» под Нижним Тагилом. За это корпорация получит сумму порядка 324 млн.рублей. Интересно, что уже не менее десяти лет ведутся разговоры о необходимости появления у Нижнего Тагила собственного аэропорта. И в качестве основы для него упоминают именно «Салку».Так что чем черт не шутит – может быть это первый реальный шаг к созданию еще одного авиаузла в Свердловской области.

5) На пятое место в 2016-м году скатился со второго некогда один из лидеров списка ОАО «Свердловскавтодор» с портфелем заказов на общую сумму 645 млн.рублей. На самом деле сумма была на 5 млн.рублей больше, но примерно на эту сумму САД заключил договор субподряда. Стоит отметить, что в прошлом году из федеральной собственности предприятие перешло к УГМК. Новому менеджменту предприятия пришлось взять не менее 10 кредитов у «Газпромбанка» (общая сумма не разглашается), отдав в залог десятки единиц строительной техники, и это не говоря уже о залоге прав требования по госконтрактам, которые компания ранее заключила. Кроме того, за прошлый год было к компании подано исков на общую сумму в 216 миллионов рублей – многие рассматриваются до сих пор. Из чего можно сделать вывод, что дела у одного из крупнейших дорожных предприятий области идут не слишком успешно.

4) На четвертое место буквально взлетело АО «Мелиострой», поменявшее в ушедшем году организационно правовую форму с ЗАО на АО. Портфель заказов компании составил в 2016-м году 676 млн. рублей. Если сравнивать с 2015-м годом – сумма госконтрактов, заключенных компанией из села Байкалово стала почти в три раза больше. Однако, корпорации пришлось взять 14 кредитов у ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие». В качестве залога пришлось оставить ряд дорогостоящих единиц строительной техники – от катков до экскаваторов. Вместе с тем, стремительный взлет владельца компании бизнесмена Анатолия Капитонова – экс-председателя думы Байкаловского района – не остался незамеченным. На рынке уже появлялись версии о картельном сговоре с участием «Мелиостроя». А злые языки и вовсе связывают заказы компании с членством Капитонова в «Единой России»,упоминая при этом прошедшие выборы и некую «черную кассу».

3) На третьем месте королей дорожных заказов в прошедшем году оказалось ООО «Жасмин» бизнесмена Александра Слесарева. Слесарев, к слову, тоже является единороссом и депутатом Нижнесергинской районной думы. В этом году «Жасмин» получило заказов на общую сумму около 880 млн.рублей. Свой крупнейший заказ в прошлом году компания получила в июне на сумму в 429 млн.рублей. Ей предстоит реконструировать подъезд к поселку Верхнее Дуброво от автомобильной дороги Екатеринбург – Тюмень.

2) На второе место с третьей строчки в 2015-м году перемещается ООО «ГУДСР» с суммой около 1 млрд. 870 млн рублей. Отметим, что предприятие из Екатеринбурга, которое традиционно связывают с мэрией, как и в прошлом году, получало основную массу заказов от администрации Екатеринбурга, периодически выигрывая аукционы и в других муниципалитетах. При этом, несмотря на заключенный мир между областью и городом, из бюджета региона оно не получило ни копейки. Что не помешало ГУДСР увеличить объем заказов по сравнению с 2015-м годом почти в два раза.

1) Фаворитом строительной гонки, как и в 2015-м году, остается ОАО «Трест «Уралтрансспецстрой».Компания получила заказов на сумму около 2 млрд 50 млн. рублей в 2016-м году. Что является весьма существенным результатом. Совпадение или нет, но УТСС стало одним из главных официальных спонсоров партии «Единая Россия» на прошедших выборах, официально перечислив в фонд ЕР на выборах в Законодательное собрание пять миллионов рублей. Судя по всему, дивиденды не заставили себя ждать.

Екатеринбург, Максим Бородин

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