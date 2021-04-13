ФАС нашла у крупнейшего дорожного строителя Урала «семейный» картель

Антимонопольщики уличили компанию ГУДСР в создании картеля. После проведения «липовых» торгов почти на 80 миллионов аффилированная с дорожным гигантом компания получила госзаказ и деньги «за беспокойство», а фактически подряд достался компании племянника соучредителя ГУДСР.

О картеле сегодня в ходе публичных обсуждений правоприменительной практики УФАС Свердловской области рассказала начальник отдела по борьбе с картелями Ольга Смирнова. Сговор обнаружили на торгах по строительству дороги в Полевском. В аукционе участвовали две компании – ГУДСР и ИЦ «Дорконтроль», по словам Смирновой, ранее между собой аффилированные, но потом ставшие самостоятельными участниками рынка. Заказчик, администрация Полевского городского округа, проводила аукцион по максимальной цене в 79,8 млн рублей, УФАС отметило, что компании договорились не снижать цену. Собственно, по максимальной цене контракт и был заключен – с ООО «ИЦ «Дорконтроль».

«Контракт был заключен по начальной максимальной цене. За то, что общество ГУДСР уступило победу, контракт на исполнение более чем на 90% был передан на исполнение по договору субподряда аффилированной с ГУДСР компанией обществом «АСТ-групп». Как выяснилось, владельцем этого общества являлся племянник соучредителя ГУДСР, выявлены родственные связи. При этом ИЦ «Дорконтроль», не выполняя никаких работ по контракту, получил свою долю, поскольку был контрагентом в рамках исполнения такого контракта, размер – почти 4 миллиона рублей», – сообщила Смирнова. Фамилии родственников она не назвала, но, вероятно, имелись ввиду соучредитель ГУДСР Осинцев Александр Геннадьевич и учредитель и директор «АСТ-групп» Осинцев Павел Сергеевич.

Отметим, решение о признании картельного сговора УФАС вынесло 7 апреля 2021 года. Но контракт, о котором идет речь, был заключен еще в 2019 году. В том же году он и был исполнен, никаких штрафов, согласно карточке контракта, наложено не было. А уже на следующий год «АСТ-групп» получила еще более 15 миллионов из бюджета Полевского, на этот раз поучаствовав в аукционе.

О том, что ГУДСР и «ИЦ «Дорконтроль» связаны между собой, «Новый День» писал ранее, в публикации, посвященной крупнейшим получателем бюджетных денег за дорожные подряды в Екатеринбурге. Согласно базе «Контур-Фокус», соучредители ГУДСР Александр Осинцев, Андрей Семенов и Андрей Козловский были учредителями второй компании, но сейчас в ней учредителем значится только Всеволод Смирнов. Он же владелец компании с названием ООО ИЦ «ДТ», которая занимается сертификацией и техническими испытаниями. В 2019 году эта компания получала госзаказы на лабораторный контроль дорог, отремонтированных по программе «Безопасные и качественные дороги». В рамках этой программы ГУДСР ежегодно получает сотни миллионов рублей из бюджета.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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