Силовики проводят обыски у королей дорожного госзаказа

Сегодня днем представители МВД и Росгвардии провели обыски в компаниях, получающих госзаказы на ремонт дорог в Свердловской области. По данным двух независимых источников агентства, выемка документов прошла в офисе «Уралдортехнологии» на ул. Антона Валека, 15, сегодня, в первой половине дня. Около двух часов офис компании был закрыт. Силовики официально не комментировали, с чем связан их интерес к дорожному подрядчику, неофициально источники указывают, что речь может идти о картельном сговоре. Также есть информация о том, что правоохранители побывали в офисах других дорожных компаний, в частности, называется трест УТСС и Свердловскавтодор, однако об этом сообщает один источник, и «Новый День» не может в полной мере считать информацию достоверной.

Напомним, ранее «Новый День» рассказывал, как в Екатеринбурге делятся деньги на ремонт дорог по нацпроекту. За пять лет действия программы «Безопасные и качественные дороги» ежегодно сотни миллионов получают три компании: ГУДСР, трест УТСС и «Уралдортехнологии».

На прошлой неделе ФАС заявила, что нашла картельный сговор в компании ГУДСР – после проведения «липовых» торгов почти на 80 миллионов аффилированная с дорожным гигантом компания получила госзаказ и деньги «за беспокойство», а фактически подряд достался компании племянника соучредителя ГУДСР.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 20.04.21

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