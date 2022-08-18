Короли госзаказа – 2022: кто поделил дорожный бюджет Екатеринбурга

Заканчивается сезон дорожных ремонтов: подрядчики пытаются успеть и уложиться в срок, заказчики начинают распределять деньги на следующий сезон. В этом году рынок поменялся: традиционные получатели бюджета «поделились» с другими компаниями, а один из них и вовсе остался без контрактов. «Новый День» подсчитал, кому в 2022 году удалось хорошо заработать на дорогах Екатеринбурга.

В расчет брались контракты, заключенные в 2022 году, работы по которым выполнялись или были начаты тогда же, а также контракты, которые заключили в конце прошлого года, но оплачивались и исполнялись в этом году.

Деньги по дорожным ремонтам в городе распределяют две структуры. Через МКУ «Городское благоустройство» проходит бюджет нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», а также латание дыр на дорогах за счет местного бюджета. МКУ «Управление капитального строительства» отвечает за крупные реконструкции и новые стройки. В деятельности этих подразделений мэрии есть нечто общее: конкурентность самой процедуры закупок слабая, далеко не всегда она вообще есть, но даже если и есть, компании чаще всего сбивают цену на минимальное значение. Как показали подсчеты «Нового Дня», сэкономить удалось чуть более 1,7%. Всего бюджет потратил около 8 млрд рублей.

ГУДСР: 3,7 млрд

Компания, которая зарабатывает на ремонтах екатеринбургских дорог еще с 2000-х, горячо любима и «Городским благоустройством», и Управлением капитального строительства. Владельцы бизнеса – Александр Осинцев (30%), Андрей Семенов (30%), Мария Козловская (23%) Андрей Козловский (7%) и Павел Пустозеров (10%). Последний – действующий депутат Екатеринбургской гордумы. Остальные имеют еще несколько бизнесов, в том числе связанных с сертификацией и техническими испытаниями, получают заказы по проверке отремонтированных дорог.

На ремонтах-2022 ГУДСР заработало почти 3,8 млрд рублей. Компания получила около 300 миллионов по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», но еще прибыльнее для нее оказались подряды от УКС – это контракты на реконструкцию улиц в Академическом, на Вторчермете и в рамках подготовки у Универсиаде. ГУДСР также занимается ремонтами региональных дорог и дорог в Каменске-Уральском. За последние 12 месяцев ГУДСР получило из бюджета 5,2 млрд рублей.

Уралмостострой: 1,7 млрд

Крупная федеральная компания с центром в Уфе, занималась дорожным строительством еще в Свердловске и здесь была известна как «Мостоотряд 72». Практически ежегодно компания получает подряды от МКУ УКС, связанные как с мостами, так и с дорогами. Сейчас занимается строительством улицы Хрустальногорской в Академическом районе – 1,7 млрд это сумма за три контракта, по разным этапам строительства.

За последние 12 месяцев компания заработала на госзаказах почти 9 млрд рублей, но самые крупные подряды – в Башкирии.

ООО «Промстройдекор»: 1 млрд

«Промстройдекор», который до этого на дорожном рынке Екатеринбурга был не особо заметен, попал сразу на третье место. Компания занимается двумя дорогами: строит проезд по улице Лучистой в Солнечном и недавно приступила к строительству Рощинской на Уктусе.

Компания принадлежит Вячеславу Нарсееву, у него есть еще ряд предприятий, в том числе в дорожной сфере, например, ООО «ДСК» – в последние годы один из основных подрядчиков на ремонтах дорог в Алапаевском районе. А еще он был в учредителях ООО «Карьер Толстик», исторически конечными владельцами которой, по данным «Контур-Фокуса», являются Алексей, Владимир и Дмитрий Головины и трест «Уралтрансспецстрой». УТТС – крупнейший получатель бюджетных средств за ремонты дорог (у которого в этом году нет ни одного контракта, отметим).

«Промстройдекор» уже отмечался в скандалах на дорожных подрядах. В 2017 году правоохранители искали коррупцию в деятельности МКУ «Городское благоустройство», интерес был вызван дорожными контрактами, которые получали ГУДСР и трест УТСС, а «Промстройдекор», как сообщалось тогда, привлекался ими для создания видимости конкурентности.

За последние 12 месяцев «ООО «Промстройдекор»» заключил контракты почти на 2 млрд рублей, кроме дорог в Екатеринбурге, это ремонты трасс в Свердловской области.

ООО «Уралдортехнологии»: 568 млн

Одна из старейших на дорожном рынке региона компания. Ее учредил Роман Жданов, тесно связанный с экс-главой регионального минтранспорта Александром Сидоренко – сначала они были друзьями, а потом Жданов написал донос на товарища, в результате было заведено уголовное дело. До 2019 года компания зарабатывала в основном на дорогах области, а после «Уралдортехнологии» стали одним из трех главных получателей миллионов по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Теперь произошел возврат к старой схеме. «Уралдортехнологии» в 2022 году не заключили ни один контракт с МКУ «Городское благоустройство». От УКС им достались три контракта – два в Солнечном и один в Академическом районе.

За последний год компания получила из бюджета почти 900 млн рублей.

АО «Корпорация «Атомстройкомплекс»: 366 млн

Компания Валерия Ананьева выиграла два аукциона по реконструкции дорог на Циолковского и Айвазовского и крупный подряд по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» – на 211 миллионов. «Атомстройкомплекс» многие годы считался компанией, дружественной с администрацией города. АСК в первую очередь занимается строительством недвижимости, дорожные подряды они начали брать несколько лет назад. Первый блин – перекладывание брусчатки на проспекте Ленина – вышел явно комом. С тех пор корпорация хоть и не была главным получателем бюджетных денег на ремонт и строительство дорог, но практически ежегодно выигрывала хорошие контракты. Впрочем, корпорация зарабатывает куда более серьезные суммы на строительстве зданий. За последний год она получила 8 млрд, в основном благодаря строительству школы, поликлиники и детсада.

ООО ДСК «Строймеханизация»: 270 млн

ДСК «Строймеханизация» выглядит компанией, которую не любят те, кто раздает деньги: они одни из немногих, кто по итогам выполненных работ получает не только разнос перед телекамерами, но и серьезные штрафы за брак или срыв сроков. В прошлом году компанию через разбирательства в УФАС вообще выгнали с объекта, теперь речь идет о штрафе в 100 тысяч рублей. Контракт был подписан с МКУ «Городское благоустройство».

ДСК «Строймеханизация» – бизнес депутата заксобрания Свердловской области Армена Карапетяна. На какое-то время он покидал регион, занимался дорогами в Омской области, но потом вернул бизнес на Средний Урал. К слову, недовольство качеством и темпами работы компании Карапетяна выражает не только горблагоустройство – есть претензии к ней и у заказчиков в строительной сфере, а также у заказчиков из Омской области.

За последние 12 месяцев ООО ДСК «Строймеханизация» заключила контракты на 433 миллиона.

ООО «Проспект»: 124 млн

ООО «Проспект» заявлялось на несколько аукционов по строительству дорог, которые проводило Управление капстроительства, а в итоге получило один контракт от горблагоустройства – на строительство улицы в Мичуринском. В Екатеринбурге не самая известная компания, зато в Верхней Пышме она занималась и дорогами, и мостами, и канализацией. Директор и учредитель компании – Евгений Анчугов. За последний год компания заработала 387 млн р.

ООО «Строительная Компания «Св»: 116 млн

Строительная компания «Св» зарегистрирована в 2017 году, а пробоваться в господрядах стала в последние три года. В числе полученных – заказы в Красноуфимске, Ревде, Богдановиче. Учредитель компании – Сергей Минеев.

За год предприятие заработало 248 миллионов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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