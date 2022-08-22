Стало известно, кто займется ремонтом екатеринбургских дорог в следующем году

Подведены итоги аукционов по ремонту дорог в Екатеринбурге, которые состоятся в следующем году. Мэрия распределила в общей сумме почти 600 миллионов рублей на трех известных в городе подрядчиков.

Самый большой контракт – на 215 млн – получило ГУДСР. Компания займется ремонтом улицы Машинной (от Фурманова до дома № 2 по улице Луганской) и 8 Марта (от дома № 55 до дома № 127). «Уралдортехнологии» будут работать на Эльмаше – в их зоне ответственности ушицы Старых Большевиков от Краснофлотцев до проспекта Космонавтов и Фрезеровщиков от Шефской до дома № 80 по улице Фрезеровщиков. На них потратят 183,5 миллиона. Третий контракт подпишут с «Атомстройкомплексом». Этот подрядчик займется четырьмя дорогами в центре – Шейнкмана от Куйбышева до Радищева, Розы Люксембург от Куйбышева до Декабристов, Восточная от улицы Первомайской до Малышева и Белинского от дома № 108 по улице Белинского до Декабристов. Еще две улицы в этом контракте – в отдаленных районах, Патриса Лумумбы от Братской до Санаторной, Евгения Савкова от Суходольской до автодороги в поселок Медный. За них заплатят около 195 миллионов.

Добавим, закупки прошли со второй попытки – первый вариант отменяли. В новой версии исправлен формат ее проведения. Первоначально это должен был быть конкурс, когда претенденты просто предлагают свою цену. Во втором варианте был аукцион, где конкуренты могут снижать предложения. На деле в каждом случае заявлялись несколько участников, победители сбивали первоначально предложенную цену. Мэрии удалось сэкономить около 170 миллионов.

«Новый День» ранее рассказывал, в какую сумму бюджету обошлись ремонты и строительство дорог в Екатеринбурге в 2022 году и кто стал главным получателем бюджетных средств. Как оказалось, короли госзаказа сменились – одна крупная компания осталась без контрактов, ее нет пока и в получателях миллионов на следующий год.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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