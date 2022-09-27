Администрация Екатеринбурга выделила еще полмиллиарда на ремонт дорог

Администрация Екатеринбурга опубликовала еще два аукциона по ремонту дорог в следующем году. Первая закупка касается улиц Летчиков, Маневровой, Технической, Уральской, Циолковского и Тверитина. За их ремонт мэрия готова заплатить до 244 миллионов рублей. Второй аукцион – на ремонт улиц Репина, Шаумяна, Шейнкмана, Начдива Онуфриева и дороги в поселок Калиновка. Здесь максимальная цена контракта чуть выше, 247 миллионов.

Напомним, около 600 миллионов за ремонт дорог в Екатеринбург на следующий год уже разыграны. Они достанутся трем известным в городе подрядчикам: ГУДСР, Уралдортехнологии и Атомстройкомплекс. Эти работы пройдут на улицах Машинной, 8 Марта, на Эльмаше, в центре, на Вторчермете и в проезде в поселок Медный.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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