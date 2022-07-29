Мэрия объявила конкурсы по ремонту дорог на следующий год

Администрация Екатеринбурга опубликовала конкурсы по ремонту дорог в 2023 году. Общая их сумма – более 768 млн рублей.

Согласно первому контакту, ремонт пройдет на двух участках дорог: по улице Машинной (от Фурманова до дома № 2 по улице Луганской) и по улице 8 Марта (от дома № 55 до дома № 127). За работы заплатят 279 миллионов.

Следующий конкурс касается шести участков дорог. Четыре из них находятся в центре – Шейнкмана от Куйбышева до Радищева, Розы Люксембург от Куйбышева до Декабристов, Восточная от улицы Первомайской до Малышева и Белинского от дома № 108 по улице Белинского до Декабристов. Еще две – в отдаленных районах, это Патриса Лумумбы от Братской до Санаторной, Евгения Савкова от Суходольской до автодороги в поселок Медный. Стоимость контракта около полумиллиарда рублей.

В третьей закупке речь идет дорогах на Эльмаше: Старых Большевиков от Краснофлотцев до проспекта Космонавтов и Фрезеровщиков от Шефской до дома № 80 по улице Фрезеровщиков. На них потратят 238 миллионов.

Во всех трех случаях указано, что работы должны начаться еще в этом году, а завершиться – к августу 2023 года. Но судя по схеме оплаты, которая предусмотрена только в следующем году, в активной фазе ремонты стартуют следующим летом.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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