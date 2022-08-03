Мэрия отменила аукционы на ремонты дорог в следующем году

Администрация Екатеринбурга отменила поиски подрядчика по ремонту дорог. Речь идёт о контрактах, за которые предполагалось заплатить более 768 млн рублей.

Письмо на имя директора департамента экономики Алексея Прядеина с просьбой отменить закупки направил замдиректора по производству Алексей Бельтиков. Как ранее писал «Новый день», в этих аукционах речь шла о ремонте дорог в разных районах Екатеринбурга, в том числе в центре города: предполагалось отремонтировать Машинную, 8 Марта, Шейнкмана, Розы Люксембург, Восточную, Патриса Лумумбы, Евгения Савкова.

В администрации города обещали рассказать, с чем связано решение об отмене аукционов и будут ли они возобновлены.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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