Ремонт дорог, с которых выгнали аффилированую с Карапетяном компанию, закончат только в октябре

Администрация Екатеринбурга выбрала нового подрядчика, который займется ремонтами нескольких дорог, откуда выгнали недобросовестного подрядчика. Это улицы Локомотивная, Эстонская, транспортная развязка в районе УралНИИСХоза, Братская, бульвар Самоцветный, Рижский переулок, Громова, Онуфриева, Постовского и Викулова.

Кроме того, в списке появился новый участок – улица Горького от Куйбышева до Народной Воли. Ремонтом займется ГУДСР, они были единственным участником закупки и получат максимальную сумму, которую мэрия готова была заплатить – более 205 миллионов рублей.

Ранее вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов говорил, что несмотря на срыв ремонтных работ, все дороги должны сдать до 20 сентября. Однако это оказалось не так. По шести дорогам срок ремонта – 15 октября. Это улицы Горького, Братская, Громова, Онуфриева, Постовского и развязка УралНИИСХоза. Викулова сдадут к 1 октября, остальные – в сентябре. ГУДСР, давний подрядчик администрации Екатеринбурга, участвовал и в первом конкурсе на ремонт этих дорог, но тогда победило ООО ДСК «Строймеханизация» – компания, аффилированная с экс-депутатом заксобрания Арменом Карапетяном. Этот кандидат сбил цену на 14 %. Но его отстранили – мэрия указала, что подрядчик не смог предоставить документы на асфальтобетонную смесь, из-за чего состав не могли согласовать, и работы начались не вовремя. Соответственно, появился риск, что контракт будет сорван.

УФАС эту позицию поддержал, контракт расторгли, ДСК «Строймеханизация» попала в список недобросовестных поставщиков.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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