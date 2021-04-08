В Академическом построят спорткомплекс с бассейном

Администрация Екатеринбурга построит новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, он появится на территории будущего района Академический, на улице Тенистой. Она находится на стыке границ нынешнего микрорайона Академический и Широкой Речки.

Как рассказала «Новому Дню» начальник Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма Людмила Фитина, здесь будет 25-метровый бассейн, крытый корт с искусственным льдом и несколько спортивных площадок. Это практически уникальное событие – обычно в Екатеринбурге бассейны строят коммерсанты, мэрия только ремонтирует то, что осталось с советских времен.

По словам Фитиной, подобная идея уже обсуждалась пару лет назад, но стройку не начали, однако от проекта администрация не отказывается. Предварительно строительство начнется после Универсиады, в 2023-2024 годах.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 08.04.21

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