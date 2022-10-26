Екатеринбург ждет областных денег для строительства ФОК в Академическом

Строительство спортивного комплекса с бассейном на улице Тенистой в Академическом районе начнется только после подтверждения областного финансирования.

Как сообщил вице-мэр Екатеринбурга Андрей Корюков, проектно-сметная документация на объект уже подготовлена. Но городскому бюджету не под силу взять на себя полностью этот спорткомплекс.

«Мы подали заявку на софинансирование из областного бюджета. Если область нас поддержит, тогда проект будет включен в программу строительства. Если нет, мы будем заявляться в федеральные программы и переносить этот объект на последующие годы. Конечно, такой спортивный комплекс нужен, и Академический район должен насыщаться подобными объектами», – отметил заместитель главы города.

Как ранее писал «Новый День», на улице Тенистой планируется построить 25-метровый бассейн, крытый корт с искусственным льдом и несколько спортивных площадок. Предполагалось, что строительство начнется в 2023-2024 годах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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