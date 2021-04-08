Орлов объяснил, почему к «дорогим» проектам ограничат допуск подрядчиков

Не у всех подрядчиков получится участвовать в ключевых и финансовоемких проектах в Екатеринбурге. Таких, например, как рекультивация Широкореченского полигона или реконструкция развязки у «Калины». На них объявляются не аукционы, а конкурсы, в том числе закрытые, что позволяет существенно ограничивать список потенциальных подрядчиков, расписывая документацию максимально подробно в части требований к возможным исполнителям работ. «Новый День» задал вопрос мэру Екатеринбурга Алексею Орлов, не станет ли это тенденцией.

«У нас закон предусматривает проведение не аукционов, [потому что аукционы] – это не всегда хорошо, потому что бывает, что поступают ценовые предложения от сметной стоимости на 20-25% меньше, а потом суды, проект не реализован... И если есть возможность еще критерии – опыта работы, лицензии – применить, то результаты более предсказуемы в части качественного выполнения работ. Так что тенденция – не тенденция, а мы действуем в рамках законных процедур», – сказал мэр.

Отметим, что, по информации портала 66.ру, рекультивацией Широкореченского полигона займется красноярская фирма – об этом издание сообщило со ссылкой на источники. При этом прежде сообщалось, что рекультивацией займется бывший эксплуатант городской свалки – ЕМУП «Спецавтобаза». На предприятии пока отметили, что не видели конкурсной документации, а потому не могут комментировать ситуацию, но дали понять, что хотели бы принять участие в работах.

Добавим, сегодня мэрия опубликовала новый конкурс на реконструкцию развязки у «Калины», второй этап рассмотрения заявок намечен на 18 мая. «Что касается «Калины», вопрос назревший, мы надеемся, что в ближайшей перспективе решится, федеральная поддержка проекту гарантирована. Закроем вопрос вечных пробок и неудобства. Это очень серьезный вопрос, к отбору подрядчиков надо подходить очень взвешенно», – добавил Орлов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

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