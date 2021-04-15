Мэрия объявила конкурс на рекультивацию самой большой городской свалки

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на рекультивацию самого большого мусорного полигона – Широкореченского. Подрядчик, согласно конкурсной документации, должен будет сформировать откосы, устроить систему дегазации, чтобы откачивать метан из тела полигона, создать водосборные канавы и площадки от размыва, обложить мусор изоляционным слоем, затем засыпать песком и сверху плодородным слоем почвы, поверх которого высадить кусты и травы.

Цена контракта составляет 501 468 950 рублей. Все работы должны быть завершены к декабрю 2024 года. При этом сроки, которые отводятся на рекультивацию, очень невелики, что само по себе является ограничивающим фактором для потенциальных подрядчиков. Так, портал 66.ру писал, что рекультивацией Широкореченского полигона займется красноярская фирма.

«У нас закон предусматривает проведение не аукционов, [потому что аукционы] – это не всегда хорошо, потому что бывает, что поступают ценовые предложения от сметной стоимости на 20-25% меньше, а потом суды, проект не реализован... И если есть возможность еще критерии – опыта работы, лицензии – применить, то результаты более предсказуемы в части качественного выполнения работ. Так что тенденция – не тенденция, а мы действуем в рамках законных процедур», – говорил «Новому Дню» мэр города Алексей Орлов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 15.04.21

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