российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 15 апреля 2021, 11:44 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Мэрия объявила конкурс на рекультивацию самой большой городской свалки

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на рекультивацию самого большого мусорного полигона – Широкореченского. Подрядчик, согласно конкурсной документации, должен будет сформировать откосы, устроить систему дегазации, чтобы откачивать метан из тела полигона, создать водосборные канавы и площадки от размыва, обложить мусор изоляционным слоем, затем засыпать песком и сверху плодородным слоем почвы, поверх которого высадить кусты и травы.

Цена контракта составляет 501 468 950 рублей. Все работы должны быть завершены к декабрю 2024 года. При этом сроки, которые отводятся на рекультивацию, очень невелики, что само по себе является ограничивающим фактором для потенциальных подрядчиков. Так, портал 66.ру писал, что рекультивацией Широкореченского полигона займется красноярская фирма.

«У нас закон предусматривает проведение не аукционов, [потому что аукционы] – это не всегда хорошо, потому что бывает, что поступают ценовые предложения от сметной стоимости на 20-25% меньше, а потом суды, проект не реализован... И если есть возможность еще критерии – опыта работы, лицензии – применить, то результаты более предсказуемы в части качественного выполнения работ. Так что тенденция – не тенденция, а мы действуем в рамках законных процедур», – говорил «Новому Дню» мэр города Алексей Орлов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 15.04.21

На первую выставку «Эрмитаж-Урал» привезут Ван Гога и Моне (ФОТО). / Дело об убийстве адвоката 140 ударами топора ушло в суд. / На туристической выставке расскажут про альтернативу Турции. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Орлов объяснил, почему к «дорогим» проектам ограничат допуск подрядчиков

Метки / Мусорная реформа

«Уровень переработки отходов не превышает 7%»: Кудрин констатировал провал «мусорной» реформы

Россияне готовы к раздельному сбору мусора, но сдавать его некуда

Уралвагонзавод и СРГ-групп оспорят в суде конкурс по строительству мусоросортировки и полигона

В России обдумают строительство «мусорных» заводов «Ростеха» без экосбора

На первом этапе конкурса на строительство мусорополигона для Екатеринбурга победила компания, связанная с тюменскими бизнесменами

В Екатеринбурге устроят масштабный экопраздник, где горожанам расскажут о сортировке мусора

Минприроды хочет рекультивировать полигоны ТКО за счет населения

Депутат Вихарев призвал горожан организовать у своих домов раздельный сбор мусора

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Экономика, Мусорная реформа,