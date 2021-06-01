На рекультивацию самой большой свалки Екатеринбурга потребуется по 148 миллионов рублей в год

Администрация Екатеринбурга получила из федерального бюджета 148,5 миллиона рублей на рекультивацию самой большой городской свалки – Широкореченского полигона. Эти деньги уже заложены в корректировку на 2021 год, сообщила сегодня в думе начальник финансового департамента мэрии Анна Турунцева.

Федеральное финансирование город получил в рамках проекта «Чистая страна». Поэтому бюджетные траты на экологию в ближайшие три года увеличатся вдвое. По словам Турунцевой, расходы по разделу «Охрана окружающей среды» в 2021 году предлагается установить в сумме 268 миллионов рублей (изначально было 119 миллионов), в 2022 и 2023 годах – по 271 миллиону рублей (с учетом поступления 148,5 миллиона рублей ежегодно).

Председатель комитета по экологии Екатерина Мурзина добавила, что подрядчик для рекультивации Широкореченского полигона уже определен. В первый год он будет заниматься земляными работами. Согласно материалам госзакупок, муниципальный конкурс выиграла компания ООО «Геосинтетика» из Красноярского края. Мэрия заключила с ней контракт на сумму 499 миллионов рублей. За эти деньги подрядчик должен сформировать откосы, устроить систему дегазации, чтобы откачивать метан из тела полигона, создать водосборные канавы и площадки от размыва, обложить мусор изоляционным слоем, затем засыпать песком и сверху плодородным слоем почвы, поверх которого высадить кусты и травы. Все работы должны быть завершены к декабрю 2024 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 01.06.21

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