За сутки в Свердловской области умерли 14 больных Covid-19

За прошедшие сутки в Свердловской области скончались 14 человек, больных новой коронавирусной инфекцией, это ровно в два раза больше, чем позавчера. Общее число жертв пандемии в регионе составило 2 812.

Состояние 278 пациентов на сегодняшний день оценивается как тяжелое, 143 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 89 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 1 674. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

Как сообщили в региональном оперштабе, за сутки в области зарегистрировано 122 новых случая Covid-19, в том числе 45 – в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 83 704.

За последние сутки выписано 134 человека, всего – 77 150.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 09.04.21

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