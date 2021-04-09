В Свердловской области пройдут 40 избирательных кампаний. Первые выборы – 11 апреля

На Среднем Урале начался избирательный сезон. В ближайшее воскресенье, 11 апреля, пройдут довыборы в Сухом Логу и Бисерти. Более 11,6 тысячи жителей в этих муниципалитетах будут избирать двух депутатов в каждую думу. До 10 апреля там открыто досрочное голосование.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе избиркома Свердловской области, всего в 2021 году в регионе пройдут 40 избирательных кампаний, включая крупные выборы в заксобрание региона и Госдуму РФ. Довыборы в местные думы пройдут на трех территориях: помимо Сухого Лога и Бисерти дополнительно избирать депутатов будут жители Североуральска 23 мая.

Полноценные выборы местных дум пройдут в 35 муниципалитетах в единый день голосования – 19 сентября. Это МО Алапаевское, Арамиль, Артемовский, Арти, Ачит, Белоярский округ, Березовский, Верх-Нейвинск, Верхнее Дуброво, Верхний Тагил, Дегтярск, Заречный, Ивдель, Каменск-Уральский, Каменский округ, Камышлов, Карпинск, Красноуфимск, Кушва, Малышевский округ, Нижняя Салда, Пелым, Ревда, Реж, Рефтинский округ, ЗАТО Свободный, Среднеуральск, Староуткинск, Талица, Тугулым, Шалинский округ, Байкаловский муниципальный район, Слободо-Туринск, Таборинский муниципальный район, Унже-Павинское поселение. Выборы в перечисленных муниципалитетах будут назначены в период с 20 по 30 июня.

Чуть ранее начнется избирательная кампания в свердловское заксобрание. Официальное назначение выборов произойдет с 10 по 20 июня. Новый состав заксо будет сформирован по смешанной системе: 25 депутатов по избирательным округам и 25 депутатов по партийным спискам.

Выборы в Госдуму назначаются президентом России в период с 31 мая по 20 июня. Свердловчане избирают семь депутатов по одномандатным округам и голосуют за списки партий.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 09.04.21

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