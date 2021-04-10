Татьяна Веденеева прочитала «Тотальный диктант» в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге одновременно на 26 площадках прошла международная акция «Тотальный диктант». Главным лекторием города стал Уральский федеральный университет, где текст Дмитрия Глуховского прочитала легендарная телеведущая, журналистка и актриса Татьяна Веденеева. «Если вы хотите чего-то в жизни добиться, то вам нужно уметь грамотно, красиво объяснять, чего вы хотите. Как и глаза, наш язык – тоже зеркало души», – отметила Татьяна после диктанта.

В Екатеринбурге «Тотальный диктант» написали 1200 человек на 26 очных площадках. Главный лекторий был в УрФУ. «Сегодня по всему миру проходит настоящий праздник русского языка, – отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров. – И нам приятно, что все четыре площадки университета заполнены неравнодушными к своей культуре и языку людьми, а на центральной текст прочла легендарная телеведущая Татьяна Веденеева».

Татьяна Веденеева приехала в Екатеринбург по приглашению Фонда святой Екатерины, который с 2018 года поддерживает «Тотальный Диктант». По признанию Татьяны, это был ее дебют в роли ведущей международной акции. В самом начале она пообещала прочитать текст «Фата» Дмитрия Глуховского так, чтобы большинство из присутствующих получили оценку «отлично».

«Это была очень ответственная миссия. Я немного переживала из-за того, что прочту что-нибудь не так, и из-за этого люди могут ошибиться, – поделилась Татьяна Веденеева после диктанта. – В театре мне приходится произносить много разных текстов. Когда я сегодня читала текст и видела, сколько там знаков препинания, то понимала, что нужно быть очень грамотным человеком, чтобы их правильно расставить. Думаю, что основные ошибки будут именно в этом. Считаю, что это очень важное мероприятие для многих людей, которые стремятся быть, что называется, на плаву. Если вы хотите чего-то в жизни добиться, то вам нужно уметь грамотно, красиво объяснять, чего вы хотите. Как и глаза, наш язык – тоже зеркало души».

Фонд святой Екатерины стал уже традиционным партнером акции «Тотальный диктант». «Очень здорово, что в этот году акция проходит в привычное для людей время – апреле. Знание родного языка очень важно для самоидентичности и сохранения языкового кода страны», – прокомментировала заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Добавим, что в 2021 году «Тотальный диктант» объединил 750 городов 60 странах, в том числе в Индии, Коста-Рике, Никарагуа, Перу и других. В России организованы офлайн-площадки в 550 городах.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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