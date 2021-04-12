Результаты «Тотального диктанта» станут известны после 14 апреля

В Екатеринбурге результаты «Тотального диактанта» будут известны после 14 апреля. Участники смогут посмотреть их в личном кабинете на сайте акции. Награждение отличников состоится 17 апреля.

Напомним, акция «Тотальный диктант» прошла в Екатеринбурге в субботу, 10 апреля. Места были заранее забронированы на всех 26 площадках проведения: в большинстве лекториев участники писали диктант на русском языке, в остальных – на английском. На главной площадке в УрФУ текст Дмитрия Глуховского в этом году читала Татьяна Веденеева, знакомая многим как тетя Таня из передачи «Спокойной ночи, малыши».

«Количество написавших русский диктант на офлайн-площадках – 991 человек. Количество написавших английский диктант на офлайн-площадках – 116 человек. Результаты будут доступны для просмотра на сайте после 14 апреля. Награждение отличников состоится 17 апреля в 13:00 в историческом парке «Россия – моя история». После награждения – консультация для всех желающих забрать свою работу», – сообщают организаторы «Тотального диктанта» в Екатеринбурге.

Ранее на пресс-конференции куратор акции Ксения Семенюк рассказывала, что обычно количество отличников из года в год колеблется в районе 7% от общего числа участников. Добавим, что кроме тех, кто писал диктант на очных площадках, было и много участников в онлайне, а также тех, кто писал в формате «Пишем дома, проверяем дома».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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