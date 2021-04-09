Екатеринбуржцы забронировали все 1200 мест на «Тотальный диктант»

Все места на очных площадках «Тотального диктанта» в Екатеринбурге закончились: по предварительной регистрации записались 1200 человек. Остальных просят не расстраиваться и писать диктант онлайн или в формате «Пишем дома».

«Всего в этом году было 1200 мест по Екатеринбургу, включая открытые и корпоративные площадки. Это в три раза меньше, чем в доковидный 2019 год, таковы сегодня требования. И мы понимаем, что не все желающие смогли попасть, – рассказала «Новому Дню» куратор «Тотального диктанта» в Екатеринбурге Ксения Семенюк. – Всех, кто не попадает очно, мы просим не расстраиваться. Есть возможность написать диктант онлайн или в формате «Пишем дома» – когда вы пишете не в личном кабинете на сайте, а ручкой на бумаге, под диктовку с трансляции. Затем эти работы можно будет передать нам на проверку».

Акция «Тотальный диктант» пройдет завтра в 13 часов на 20 очных площадках в Екатеринбурге. Главной станет УрФУ. Там текст диктанта будет читать Татьяна Веденеева – тетя Таня из передачи «Спокойной ночи, малыши!». Автором диктанта-2021 стал писатель Дмитрий Глуховский.

Добавим, что в этом году в день проведения ТД пройдет онлайн-марафон с участием известных литераторов и критиков. А также состоится премьера короткометражного фильма по киносценарию автора текста диктанта.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 09.04.21

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