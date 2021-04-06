Тетя Таня из «Спокойной ночи, малыши!» прочтет «Тотальный диктант»

В Екатеринбурге 10 апреля, как и во многих городах России, пройдет «Тотальный диктант». Участники, которые выбрали главную площадку – в Уральском федеральном университете – будут писать текст под диктовку легендарной телеведущей Татьяны Веденеевой, ее помнят многие по передаче «Спокойной ночи, малыши!». Журналистка приедет в Екатеринбург по приглашению Фонда святой Екатерины.

«Для нас почетно выступать в роли главной городской площадки и принимать здесь Татьяну Вениаминовну, – отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров. – Мы благодарны Фонду святой Екатерины за поддержку. Университет много лет является давним партнером штаба акции: ежегодно наши филологи участвуют в организации диктанта и проверяют работы участников».

Кроме того, в этом году у жителей Екатеринбурга будет возможность проверить и свое знание английского языка, для этого организованы три открытые площадки. А те, для кого русский является иностранным, могут попробовать свои силы, пройдя облегченную версию Тотального диктанта – тест Trud на сайте акции.

Автором текста, как уже писал «Новый День», в этом году стал журналист и писатель Дмитрий Глуховский.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.04.21

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