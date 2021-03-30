Опубликован список площадок «Тотального диктанта»: шесть из 20 – закрытые

Сегодня обнародован список площадок, где можно будет написать «Тотальный диктант» в Екатеринбурге. Всего их 20, но зарегистрироваться можно лишь в 14 местах, остальные шесть – закрытые. Отдельно будут писать те, кто хочет проверить свои знания в английском языке.

Как и писал накануне «Новый День», в Екатеринбурге в этом году площадок будет 20. Их список и адреса опубликованы на официальном сайте «Тотального диктанта», а завтра откроется регистрация для желающих. Фактически прийти написать диктант очно можно будет только в 14 мест. Организаторы рассчитывают, что в акции в этом году примут участие около тысячи человек, сообщила на пресс-конференции в Екатеринбурге городской координатор «Тотального диктанта» Ксения Семенюк.

На некоторых площадках чтец уже определен. Но кто будет диктовать в главном корпусе УрФУ, организаторы держат в секрете.

Список открытых площадок:

Уральский федеральный университет – одна площадка на Мира, 19, вторая – на Ленина, 51;

Информационное агентство «Ура.ру» (пр. Ленина, 51);

«Точка кипения» УрФУ (пр. Ленина, 66);

Уральский институт управления филиал РАНХиГС (8 Марта, 66) – читает радиоведущий Максим Путинцев;

Гуманитарный университет (ул. Железнодорожников, 3) – читает филолог Светлана Калганова;

Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3);

Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а) – читает журналист Алена Вугельман;

Библиотека им. Белинского (ул. Белинского, 15) – читает актер театра драмы Александр Борисов;

Областная библиотека для детей и молодежи им. Крапивина (ул. Карла Либкнехта, 8);

Центральная библиотека им Герцена (ул. Чапаева, 5);

Библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193);

Свердловская областная межнациональная библиотека (ул. Академика Бардина, 28);

Школа № 157 (ул. Новгородцевой, 9а).

Кроме того, в этом году на четырех площадках можно будет написать «Тотальный диктант» на английском языке. Регистрация на него тоже откроется завтра.

«Помимо традиционного формата, который ждут екатеринбуржцы, в этом году сохраняется не менее уже традиционный онлайн-формат, когда можно в день диктанта, слушая онлайн-трансляцию, условно написать – по факту напечатать – диктант в личном кабинете. Он будет проверен автоматической системой. Есть еще вариант – «Пишем дома, проверяем дома». Он был создан, чтобы представители старшего поколения могли написать дома на бумаге ручкой. И самостоятельно себя проверить, когда на сайте выложат разборы всех частей диктанта. Или можно связаться со мной и передать свою работу, написанную от руки, на проверку», – рассказала Ксения Семенюк.

Добавим, что в этом году в день проведения «Тотального диктанта» пройдет онлайн-марафон с участием известных литераторов и критиков. А также состоится премьера короткометражного фильма по киносценарию автора текста диктанта Дмитрия Гуховского.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 30.03.21

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