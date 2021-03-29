«Тотальный диктант» будут писать на 20 площадках, главная – УрФУ

Главной площадкой «Тотального диктанта» 10 апреля в Екатеринбурге станет Уральский федеральный университет, а всего их будет порядка 20, сообщили «Новому Дню» координаторы проекта. Регистрация для участников откроется 31 марта.

«Тотальный диктант» по всей стране в этом году будут писать 10 апреля. Автор текста – писатель Дмитрий Глуховских. Участники смогут выбирать: присоединиться к акции онлайн и написать все четыре части диктанта, либо прийти на одну из офлайн-площадок. Также не запрещено написать диктант онлайн и офлайн.

«В Екатеринбурге будет порядка 20 площадок. Мы все их объявим завтра на пресс-конференции, и завтра же они появятся на официальном сайте «Тотального диктанта». Но регистрация откроется 31 марта», – рассказала «Новому Дню» городской координатор проекта Ксения Семенюк.

Самой большой площадкой станет главный корпус УрФУ, о чем сообщила сегодня пресс-служба вуза. Известно также, что «Тотальный диктант» можно будет написать в Ельцин-центре. Кстати, там по пятницам до сих пор проходят бесплатные подготовительные курсы, на которых можно освежить знания по русскому языку и потренироваться в написании диктантов.

Добавим, в этом году акцию будет сопровождать онлайн-марафон. Он начнется 10 апреля в 7:00 по московскому времени и завершится 11 апреля в 1:00. Он будет посвящен не только русскому языку, но и семейным ценностям – они же стали темой текста Дмитрия Глуховских для диктанта. Также в онлайне зрители марафона увидят премьеру фильма «Обещания», снятого по тексту диктанта. Гостями станут российский телеведущий и спортивный комментатор Виктор Гусев, журналист, кинокритик Антон Долин, писатель Дмитрий Глуховский и другие.

Напомним, в прошлом году «Тотальный диктант» из-за коронавируса перенесли с весны на осень.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 29.03.21

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