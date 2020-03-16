Акцию «Тотальный диктант» перенесли на осень из-за коронавируса

Акция «Тотальный диктант ― 2020» переносится на осень этого года. Об этом «Новому Дню» сообщили организаторы мероприятия.

«Тотальный диктант» состоялся уже 16 раз и никогда не нарушал традиций: главный праздник грамотности всегда проходил в апреле. Огромные подготовительные усилия всех без исключения организаторов проекта по всему миру не давали даже зародиться мысли о переносе даты акции по какой-либо причине. Но обстоятельства, которые меняются уже не ежедневно, а ежечасно, говорят не только (или не столько) о стремительном распространении вируса, сколько о растущей панике среди населения. Даже в тех городах, где не было зарегистрировано ни одного зараженного, уже вводятся запреты на массовые сборы людей (это влияет не только на проведение мероприятий, но и организацию процесса обучения и работы). Последнюю неделю мы получаем сотни сообщений об отказе от участия в акции площадок, городов, целых стран. Это, безусловно, не инициатива организаторов, а рекомендации и запреты муниципальных органов территории, где проводится «Тотальный диктант», – объяснили представители оргкомитета акции.

Там пояснили, что онлайн-режим был одним из решений, но и от него решено было отказаться. «Для многих участие в «Тотальном диктанте» ― это целый ритуал с приходом на площадку, «живым» диктатором, ручкой и бланком, и они не готовы менять это на онлайн-формат. Новая дата проведения Тотального диктанта станет известна 25 марта», – уточнили организаторы.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.03.20

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