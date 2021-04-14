25 человек в Екатеринбурге написали «Тотальный диктант» на отлично

В Екатеринбурге из 991 человека, принявшего участие в «Тотальном диктанте» очно, лишь 25 написали его на отлично, то есть не допустили ни одной ошибки, либо допустили одну пунктуационную.

Как рассказала на пресс-конференции координатор акции в Екатеринбурге Ксения Семенюк, все результаты для участников будут доступны сегодня к вечеру в личном кабинете на сайте «Тотального диктанта». Отличников будут награждать в субботу в парке «Россия – моя история». Там же проведут разбор текста Дмитрия Глуховского, который читали на диктанте. Желающие смогут забрать свою проверенную работу.

Всего в мире в этом году к акции присоединились 675 198 человек.

Напомним, акция «Тотальный диктант» прошла в Екатеринбурге в субботу, 10 апреля. Места были заранее забронированы на всех 26 площадках проведения: в большинстве лекториев участники писали диктант на русском языке, в остальных – на английском. На главной площадке в УрФУ текст Дмитрия Глуховского в этом году читала Татьяна Веденеева, знакомая многим как тетя Таня из передачи «Спокойной ночи, малыши». Заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич рассказала, что в этом году отличники получат сертификаты в популярный книжный магазин.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 14.04.21

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