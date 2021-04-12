Единороссы проиграли выборы самовыдвиженцам

В минувшее воскресенье в двух уральских муниципалитетах прошли довыборы. Это первые избирательные кампании в 2021 году. В Сухом Логу, где 11 апреля выбирали двух недостающих депутатов городской думы, единороссы уступили кандидатам-самовыдвиженцам. В Бисерти ЕР получила один мандат из двух.

Как сообщается на сайте ГАС «Выборы», в Сухом Логу больше всего голосов избирателей – 332 – получил Алексей Кузнецов, главный инженер хозяйственной части местной больницы. Вторым депутатом, по предварительным данным, станет Виктор Мезенцев, замдиректора спортивного комплекса «Здоровье», за него проголосовало 262 человека.

«Единая Россия» выставила психиатра Юлию Зубареву (она получила 239 голосов) и директора оздоровительного комплекса «Сосновый бор» Ирину Строкину (148). Всего в довыборах участвовали 12 кандидатов: шесть самовыдвиженцев и по два кандидата от ЕР, СР и ЛДПР. КПРФ не участвовала. Явка составила 13,78%.

В Бисерти, где тоже выбирали двух депутатов, побеждают самовыдвиженец Никита Усенко, звукооператор по профессии, и один кандидат от ЕР – педагог Мария Гущина. Также в довыборах участвовали представители СР и ЛДПР. На довыборы пришли 12,08% избирателей.

Политолог Сергей Мошкин сказал «Новому Дню», что ситуация может быть не такой однозначной: «Зачастую кандидаты от «Единой России» мимикрируют и не обнаруживают своей партийной принадлежности». Отметим, что победившие самовыдвиженцы ранее от ЕР не выдвигались. Неучастие в довыборах КПРФ Мошкина удивило: «Это странно. Ну ладно Бисерть, но в Сухом Логу точно была ячейка. Участием в этой кампании КПРФ могла бы о себе напомнить, тем более что они точно пойдут на выборы в заксо и Госдуму».

Сухой Лог, Бисерть, Евгения Вирачева

Сухой Лог, Бисерть. Другие новости 12.04.21

В Екатеринбурге назначен новый вице-мэр по строительству. / «Хочется работать лучше и больше»: что говорили уральцы о полете Гагарина 60 лет назад (ФОТО). / После аномального тепла на Урал вернется снег. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»