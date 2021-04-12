Бывшая помощница Орлова стала вице-мэром Екатеринбурга (ФОТО)

В администрации Екатеринбурга завершились кадровые назначения после объявленной реформы главы города Алексея Орлова.

Первым заместителем градоначальника остался Игорь Сутягин. В должности вице-мэров утверждены Сергей Плахотин, Владимир Гейко, Рустам Галямов, Андрей Корюков, Екатерина Сибирцева, Дмитрий Ноженко и Алексей Бубнов. Также заместителем главы Екатеринбурга назначена Марина Фадеева – она была помощницей Орлова еще во время его работы в областном правительстве. Также она исполняет обязанности руководителя аппарата администрации (эту должность Фадеева заняла в январе после отставки Александра Ковальчика).

Добавим, что в результате реформы из наименований должностей заместителей главы Екатеринбурга исключена специализация. То есть, градоначальник сможет поручать своим заместителям непрофильные задачи. Ранее Алексей Орлов пояснял, что это нововведение повысит эффективность управления городом и позволит более оперативно решать вопросы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 12.04.21

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