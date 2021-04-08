Екатеринбургские депутаты одобрили реформу мэрии, потому что «времени на раскачку нет»

Екатеринбургская дума на внеочередном заседании одобрила реорганизацию администрации города, которую предложил мэр Алексей Орлов. Градоначальник лично представил депутатам проект реформы, повторив путинскую фразу «времени на раскачку нет», передает корреспондент РИА «Новый День».

Напомним, суть изменений в структуре мэрии в следующем. Два комитета – по социальной политике и по молодежной политике – объединяются в новый департамент, в функционал которого добавляются вопросы по охране здоровья. Также создается новый департамент организационного и документационного обеспечения (вместо двух существовавших комитетов), который будет отвечать за протокол, работу с обращениями граждан, подготовку информационно-аналитических справок. Управление по развитию внешнеэкономических связей упраздняется, полномочия по туризму будут переданы в департамент общественных связей, а направление по развитию международных связей – в новый организационный департамент.

Кроме того, из официальных наименований вице-мэров исчезнут их специализации. То есть глава города сможет поручать своим заместителям непрофильные задачи. Алексей Орлов пояснил, что это нововведение повысит эффективность управления городом и позволит более оперативно решать вопросы.

Депутаты проголосовали за предложенные изменения в структуре администрации Екатеринбурга единогласно.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 08.04.21

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