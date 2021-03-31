Орлов реформирует структуру администрации Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов меняет структуру администрации города. Упраздняется пять комитетов и управлений, а их функционал будет передан двум новым департаментам. Кроме того, из официальных наименований вице-мэров исчезнут отраслевые привязки, что позволит градоначальнику поручать заместителям непрофильные задачи. Проект реформы сегодня был одобрен депутатами на внеочередном заседании комиссии по местному самоуправлению.

Как пояснила начальник департамента кадровой политики Елена Хазова, в структуре мэрии появится новый департамент – организационного и документационного обеспечения, он объединит протокольную работу, обработку обращений граждан, контроль за исполнением поручений, подготовку информационно-аналитических справок, а также направление по международным связям с другими городами. Управление по развитию внешнеэкономических связей ликвидируется, полномочия по туризму будут переданы в департамент общественных связей. Кроме того, комитет по социальной политике и комитет по молодежной политике объединяются в один департамент, в функционал которого добавляются вопросы по охране здоровья. Горздрав Екатеринбурга, напомним, перестал существовать с 1 января, а городская медицина была передана в ведение областного минздрава.

Еще одно нововведение: из наименования должностей заместителей главы Екатеринбурга исчезнет их специализация. Также в документе прописывается, что градоначальник не может иметь более восьми заместителей. По словам Хазовой, реорганизация в мэрии не потребует дополнительных расходов из бюджета и увольнений сотрудников.

Депутаты комиссии согласились с предложенными изменениями, ссылаясь на то, что «новому мэру виднее, как выстраивать работу администрации». Однако Константин Киселев отметил, что ему хотелось бы больше узнать о функционале нового департамента по социальной и молодежной политике, так как ранее у думы были претензии к финансированию этих направлений. Михаил Матвеев высказал мнение, что убирать специализацию из должностей вице-мэров излишне, так как это ведет к обезличиванию. Закрепление конкретного направления работы за чиновником, наоборот, повышает ответственность. Хазова на это ответила, что должностные инструкции заместителей главы города останутся прежними, речь идет только о сокращении наименования должностей.

Проект изменения в структуре администрации планировалось рассмотреть 13 апреля на заседании Екатеринбургской городской думы. Но мэрия попросила депутатов собраться раньше, так как в этот день глава города Алексей Орлов будет находиться в служебной командировке. Поэтому заседание думы состоится 8 апреля.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 31.03.21

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