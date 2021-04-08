Строительный вице-мэр Бирюлин уходит в свердловское правительство

Вице-мэр Екатеринбурга по вопросам капитального строительства Алексей Бирюлин завтра, 9 апреля, покинет свой пост. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции глава города Алексей Орлов. Кадровое решение принято на фоне реорганизации структуры мэрии, которую сегодня одобрила городская дума.

«Завтра документ [об изменениях структуры администрации] будет опубликован, мы будем заниматься назначением на должности замов. Бирюлин, скорее всего, перейдет в правительство Свердловской области. Кто займет его место? Давайте не будем на слухи смотреть, я проведу консультации и подпишу документ. Должность ключевая, стройка требует особого внимания и компетенций», – заявил Орлов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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