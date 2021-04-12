В мэрии не планируют завершать отопительный сезон

В администрации Екатеринбурга пока не планируют завершать отопительный сезон, несмотря на аномальную жару, которая установилась в городе с прошлых выходных.

Согласно действующему законодательству, завершать централизованную подачу тепла можно, когда среднесуточная температура воздуха выше +8 градусов продержится в течение пяти дней. «Пока не планируем, еще очень рано, по ночам холодно», – сказали агентству в пресс-службе администрации города со ссылкой на вице-мэра по ЖКХ Владимира Гейко.

Он же уточнил, что, вероятно, отключать отопление – при условии, что будет достаточно тепло – будут уже после 1 мая.

В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что пока ни в одном из муниципальных образований региона не готовы закончить отопительный сезон – из-за минусовых температур по ночам и обещанного синоптиками похолодания, которое сменит жару уже в предстоящие выходные.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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